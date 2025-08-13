Listo el anuncio de Checo Pérez con Cadillac como líder indiscutible de la escudería

El futuro de Sergio “Checo” Pérez en la Fórmula 1 dejó de ser un misterio; ya que de acuerdo con múltiples reportes de medios europeos, el mexicano ya tiene nueva escudería.

Trascendió que Pérez Mendoza ya tiene todo arreglado para unirse a las filas de Cadillac a partir de la temporada 2026.

Sergio Perez (Photo by Hector Vivas/Getty Images) (Hector Vivas/Getty Images)

¿Cuándo se hará el anuncio de Checo con Cadillac?

Aunque la confirmación oficial aún está pendiente, se espera que el gran anuncio se realice durante el fin de semana del Gran Premio de Italia, que se celebrará en Monza del 5 al 7 de septiembre.

La noticia pone fin a una etapa de incertidumbre para el piloto y su gigante base de aficionados, tras concluir su contrato con Red Bull Racing a finales de 2024, Checo decidió poner en pausa su carrera dentro de la máxima categoría, dedicando los últimos meses a explorar diversas opciones para lograr su regreso a la parrilla.

Desde un inicio, la posibilidad de unirse a Cadillac se perfiló como la más fuerte, una oportunidad que ahora parece ser una realidad.

La nueva escudería, que hará su debut en la próxima campaña, tiene como objetivo generar un impacto significativo en el mercado estadounidense y, sobre todo, en el latinoamericano.

Para ello, buscaba un piloto con experiencia y una base de aficionados sólida y apasionada, características que Checo Pérez cumple a la perfección.

Con su trayectoria, su carisma y la enorme popularidad que posee, el mexicano es la pieza clave que Cadillac necesita para liderar su ambicioso proyecto y asegurar su influencia en los mercados clave.

Sergio Pérez El piloto mexicano ha e anuncio en redes sociales (@schecoperez)

El anuncio, que se daría después de la pausa veraniega de la F1, marcaría un nuevo capítulo en la carrera de Pérez.

Su regreso al Gran Circo no solo significaría que el piloto tricolor continuará compitiendo, sino que también sería el líder indiscutible de una escudería con grandes aspiraciones, marcando el inicio de una nueva era tanto para él como para la marca estadounidense.