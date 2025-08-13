“Lo apoyaba en todo”: Destapan secretos de la amistad entre Chávez Jr. y Ovidio Guzmán

Julio César Chávez Jr. sigue preso en Estados Unidos y, a poco más de un mes de su detención, se revelaron detalles inéditos sobre su relación con Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante, Joaquín Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa.

Se conocían desde niños

Fue el histórico entrenador, Ignacio Beristáin, quien contó que la amistad entre el boxeador y el integrante de organización criminal de los Chapitos surgió desde la infancia, ya que fueron juntos a la escuela.

Durante una entrevista para El Bloxgero, Nacho Beristáin reveló que Ovidio Guzmán acudía seguido a visitar a Chávez Jr. durante sus sparrings y que fueron los jóvenes del gimnasio quienes le informaron quién era la persona que visitaba constantemente al hijo de la leyenda.

“Llegó uno de los ‘Chapitos’ a verlo y platicó conmigo, pero nunca le pregunté quién era o a qué venía. Me di cuenta de que era él porque llevaba la camisa abierta y un escapulario”, detalló.

“Él (Ovidio) quiere mucho a Julio y lo apoyaba en todo, lo alentaban con porras, pero nada más hasta ahí”, añadió Nacho Beristáin, quien descartó que Chávez Jr. se haya integrado a la organización criminal pese a su gran amistad con El Ratón.

“No creo que (Chávez Jr.) haya llegado a tanto. Lo que pasa es que decía muchas incoherencias. Yo creo que se metió en un lío”, aseguró el entrenador.

¿Qué se sabe del paradero de Chávez Jr.?

A más de un mes de su detención en Los Ángeles, California, el abogado del pugilista sinaloense, Michael Goldstein, dio a conocer que su cliente continúa bajo resguardo de las autoridades estadounidenses en una prisión de Texas.

De momento se desconoce cuándo será deportado a México, donde enfrenta una orden de aprehensión por nexos con el crimen organizado.