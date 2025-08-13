Malas noticias en la Noria: Inter Miami avanza en el fichaje de Gonzalo Piovi

El mercado de fichajes en Cruz Azul ha dejado mucho que desear debido a que, contrario a lo que se esperaba, el gran bombazo no se hizo presente y Nicolás Larcamón debe afrontar lo que resta del torneo con pocas modificaciones en la plantilla; sin embargo, un punto a destacar es que el equipo no se cierra a las salidas y ahora un pilar importante parece tener las horas contadas.

De acuerdo con información de la MLS, Inter Miami ha puesto sus ojos en el central de los celestes, Gonzalo Piovi. Por eso mismo, también ha trascendido que desde hace varios días la negociación entre clubes inició su curso dando buenas sensaciones a las Garzas para quedarse con el defensor.

La intención de Miami es que en los próximos días se consume la llegada del defensor para cerrar filas. Mientras que Cruz Azul tendría que mover gestiones para saber como afrontará la baja de uno de sus jugadores inamovibles en el esquema y pieza importante de la defensa.

Finalmente, mencionar que el acuerdo por el jugador podría estar rondando los 7 millones de dólares y un contrato por tres años para el argentino, algo que beneficiaría a todas las partes involucradas.

¿Se abren las puertas para una nueva incorporación en Cruz Azul?

Sorpresivamente, luego de tener muchos problemas con el tema de fichajes y registros, Cruz Azul tiene prácticamente dos plazas de extranjero libres –Giorgos Giakoumakis y Gonzalo Piovi–; sin embargo, debemos señalar que este no parece indicativo para de que los capitalinos busquen su bomba.

Según parece, en caso de que se consumen sus bajas, los celestes cerrarían el equipo y se quedarían sin hacer modificaciones, simplemente registrando a Gabriel Fernández en ataque y Chiquete Orozco en defensa.

Dejando una plaza libre para intentar en invierno buscar a algún nombre interesante.