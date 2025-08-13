México vs Ecuador: La prueba de fuego del Estadio Akron antes del Mundial 2026

La Federación Mexicana de Fútbol y el Gobierno de Jalisco anunciaron hoy la confirmación del partido amistoso entre México y Ecuador, que se disputará el 14 de octubre de 2025 en el Estadio Akron, dentro del marco de las Fiestas de Octubre

Está serie amistosa tendrá como objetivo parte de la preparación para el Mundial 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos. Además de esto, el partido servirá como un ensayo importante para probar el estadio y afinar detalles de este mismo, desde movilidad, seguridad y la infraestructura general.

Partido de prueba rumbo al Mundial 2026

El Estadio Akron será sede de cuatro partidos en la fase de grupos del Mundial, donde se buscará que este recinto cumpla con las expectativas de los aficionados para disfrutar los próximos duelos mundialistas.

Durante conferencia de prensa con el Gobierno de Jalisco y la Federación Mexicana de Futbol, se dieron a conocer más detalles de este duelo amistoso entre México y Ecuador.

El Presidente del Club Guadalajara, Amaury Vergara, aseguró que este partido será de prueba para el Mundial 2026 y además señaló que este recinto será de las mejores sedes para el torneo.

“Estoy convencido que Guadalajara será la mejor sede para el Mundial, por todo los que significa el fútbol en la ciudad, por la pasión de la afición aquí en Guadalajara. Este partido será una gran prueba y examen para poder afinar la logística para que esté listo para el Mundial”, expresó.

De igual manera, Amaury recalcó su emoción por los próximos partidos que recibirá Guadalajara.

“Es un gran orgullo para el Club Chivas y para el Estadio Akron recibir a la Selección, pensamos que es el estadio más mexicano. Con estas adecuaciones el recinto está en su mejor forma”, agregó.