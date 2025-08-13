México vs. Ecuador se jugará en Guadalajara como parte de las Fiestas de Octubre

Futbol. El Estadio Akron será la sede del encuentro el 14 de octubre, en un ambiente de fiesta previo al Mundial 2026

Guadalajara se vestirá de gala para recibir el partido amistoso entre las selecciones de México y Ecuador, el próximo 14 de octubre de 2025 en el Estadio Akron. El duelo forma parte de las celebraciones de las Fiestas de Octubre y del fervor mundialista, que empieza a sentirse en el país rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El anuncio oficial se realizó este martes 12 de agosto, en Guadalajara, Jalisco). El evento fue convocado por el Gobierno de Jalisco y la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

El encuentro México vs. Ecuador promete ser uno de los eventos deportivos más esperados del año en la Perla Tapatía, no solo por la calidad futbolística de ambas selecciones, sino también por el ambiente festivo que lo rodeará, enmarcado por una de las ferias más importantes del país.

Durante conferencia de prensa el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que el Estadio Akron será uno de los recintos para representar a la Selección Mexicana: “Queremos que el Estadio Guadalajara sea la casa de la selección Mexicana”, declaró.

Además se dio a conocer la fecha en la que saldrán a la venta los boletos para presenciar este encuentro, la cual será el 18 de agosto a través de Boletomóvil.