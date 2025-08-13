¡Nuevo reto! Rafa Puente Jr. ya encontró equipo para regresar al banquillo

Los fichajes siguen dando de que hablar en el mundo del futbol y en esta ocasión, es Rafael Puente Jr. el que da la acampanada al anunciar su regreso a los banquillos con uno de los equipos más populares que hay en México.

Mediante redes sociales, el equipo Club de Cuervos perteneciente al proyecto de futbol 7 por streaming, Kings League, informó la incorporación de Puente a su proyecto. Es importante recordar que actualmente el torneo pasa por algunas modificaciones y la llegada de este experimentado estratega motivo mucho a los aficionados.

"Hoy no es un día nublado para el equipo, damos la bienvenida a Rafael Puente como Director Técnico del equipo masculino en Club de Cuervos FC. Su experiencia y liderazgo serán clave para afrontar esta temporada y llevar al equipo al siguiente nivel… Bienvenido“, explicó el cuadro nacido en una serie de televisión.

Como comentamos, esta situación generó una ola de reacciones positivas debido a que el tener nombres con experiencia en el futbol profesional e incluso recorrido en la Kings League, puede marcar una diferencia favorable a la Peste Negra, quienes ya sueñan con la corona del siguiente split.

No es la primera experiencia de Rafa Puente en el Universo Kings League

Por su parte, también podemos hacer énfasis en el pasado del entrenador en la Kings League, donde ya estuvo al frente de Muchahos FC en el primer split en la historia de la liga Américas.

En aquella ocasión su participación pretendía ser de auxiliar de Ricardo La Volpe; sin embargo, este último no tuvo protagonismo, dejando toda la responsabilidad a Puente, quien cerró una campaña importante al frente del cuadro de Jero Freixas.

Dentro de la ola de cambios que tendrá esta competencia está la desaparición justamente de ese equipo y otros relevantes como Real Titán, para abrir paso a la llegada de nuevos integrantes como Aniquiladores.