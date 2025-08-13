Prueba de fuego rumbo al mundial 2026: México enfrentará a Uruguay en noviembre

El inicio de la Copa Mundial 2026 está cada vez más cerca y en busca de llegar en su mejor momento, México trabaja en cerrar una lista de duelos de preparación bastante llamativa debido a su gran exigencia y escenarios donde se podrán desarrollar los partidos.

En recientes horas las revelaciones en torno a este tema no se han hecho esperar y luego de haber trascendido el enfrentamiento ante Ecuador en el Estadio Akron, una voz muy cercana al combinado azteca ha confirmado que en noviembre, la Selección de Uruguay hará frente a los comandados por Javier Aguirre en un duelo de alarido.

Fue Gibran Araige, periodista de TUDN, quien reveló que el próximo 15 de noviembre en el TSM, estadio de Santos Laguna, México, recibirá a su similar de Uruguay. Este será solo uno de los compromisos que tiene el Tricolor en dicha Fecha FIFA y uno de los últimos que enfrentará rumbo al mundial.

Recordar que previo a este encuentro en La Comarca, la Selección Mexicana enfrentará en septiembre a Japón y Corea del Sur, así como en octubre hará lo propio ante Colombia y Ecuador. Esto último dejaba con la duda solo al apartado de noviembre, donde ya conocemos al primer rival de Javier Aguirre.

Selección Mexicana Angel Sepulveda, Julian Quinones, Marcel Ruiz, Alexis Vega, Jorge Sanchez of Mexico during the mach Mexican National Team (Mexico) and Turkey team as part to International friendly match at Kenan Memorial Stadium, on June 10, 2025 on Chapel Hill, North Carolina, United States. (JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS)

¿Por qué fue tan difícil para México conseguir rivales de gran categoría?

Un punto a mencionar es que luego de una larga espera, finalmente las selecciones importantes se comienzan a cruzar en el camino de México. Esto luego de que el representativo tuviera que hacer amistosos, incluso ante clubes o países de la misma zona.

La razón es que al tener el boleto asegurado por ser anfitrión, México no tuvo eliminatorias y cada que llegaba la Fecha FIFA el resto de países peleaba por un boleto en la justa, mientras los aztecas debían buscar amistosos con países sin competencia o clubes.