“Quiero enfrentar a Místico”: Michael Oku calienta el Grand Prix en la Arena México

El británico que quiere conquistar a la afición mexicana y liderar al extranjero en el CMLL

Michael Oku
Michael Oku Cortesía CMLL
Por Irving Chávez

El británico Michael Oku vive con gran expectación su participación en el Grand Prix 2025 del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), que se llevará a cabo en la icónica Arena México. Desde su debut en este escenario, el luchador ha mostrado un crecimiento acelerado, ganándose un lugar entre los nombres a seguir en esta edición del evento.

Para él, esta es una oportunidad no solo de lucirse en uno de los torneos más prestigiosos del mundo, sino de demostrar a los aficionados mexicanos el nivel que ha alcanzado en tan poco tiempo.

Palabras de Michael Oku previo al Grand Prix 2025

Me gustaría enfrentar a Místico, puede ser difícil al ser 20 luchadores en la eliminatoria. Ya me enfrenté al Ángel de Oro, a Titán o Máscara Dorada, por lo que alguien nuevo me mantendría a la expectativa. Es impresionante tener a Mortos en nuestro equipo, pero podría ser un espía por ser mexicano, independientemente a lo aprendido en otros países”, señaló con una sonrisa Oku, quien no dudó en proponerse como capitán del equipo extranjero debido a su experiencia enfrentando a varios de sus compañeros.

Aunque reconoce que Robbie X, su compatriota y miembro del Bullet Club y de los Wild Dog, no siempre ha hablado bien de él, valora tenerlo como aliado.

Oku confesó que, desde que supo que participaría en este evento, se dedicó a estudiar ediciones pasadas, quedando fascinado por el formato y la intensidad que lo rodea. También elogió a los luchadores mexicanos, describiéndolos como “fuertes deportistas” y resaltando lo que más le impresiona de la lucha libre nacional:

La perspectiva que tiene del CMLL y ver a las familias en las butacas; el ver a un padre e hijo en el ring, y cómo por generaciones se ha vuelto una tradición familiar o herencia, es algo que le ha marcado en la lucha libre mexicana. Los extranjeros saben que tienen que visitar la Arena México y disfrutar, porque aquí encuentran todo tipo de luchadores como Neón, que vuela, o Hechicero, con un estilo completamente distinto.

El británico también destacó la alianza entre el CMLL y la promotora REVPRO, convencido de que los aficionados serán los grandes beneficiados con este intercambio de talentos y la celebración de grandes eventos en distintos países. Finalmente, envió un mensaje a la afición mexicana:

“La vez pasada no tuve el apoyo de los aficionados porque los mexicanos fueron idolatrados, espero que esta vez me haya ganado a los aficionados.”

