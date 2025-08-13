Real Oviedo vs. Real Madrid explotan la reventa, ¿cuánto valen los boletos?

El esperado regreso del Real Madrid a Oviedo, tras 23 años de ausencia, desató una auténtica euforia que se reflejó de manera dramática en el mercado de boletos.

El partido contra el Real Oviedo, correspondiente a la jornada 2 de LaLiga, se convirtió en uno de los eventos más demandados del campeonato, llevando los precios en la reventa a cifras exorbitantes, muy por encima de lo establecido por el club.

Real Oviedo Buscará reforzarse con jugador del Real Madrid (Getty Images)

¿Cuánto valen los boletos para el juego entre Real Valencia vs. Real Madrid?

El Real Oviedo puso a la venta las entradas con un precio único de 150 euros para los fondos y 200 euros para los laterales del Estadio Carlos Tartiere; sin embargo, la venta se limitó a los más de tres mil aficionados con el carnet oviedista durante las primeras 24 horas, un grupo selecto que pagó previamente por tener este derecho.

La demanda es tan alta que los 26 mil 400 abonados del club, un récord histórico para una escuadra asturiana, ya ocuparán la gran mayoría de los asientos, dejando muy pocas opciones para el público general.

Este escenario de alta demanda y escasez disparó los precios en plataformas de reventa; en sitios como StubHub, los precios de una entrada general, que en taquilla se vende por 150 o 200 euros, alcanzaron precios desorbitados.

Se reportaron entradas con un costo mínimo de 387 dólares (alrededor de siete mil 740 pesos mexicanos), mientras que el precio promedio de un boleto se situó en los mil 042 dólares (más de 20 mil 840 pesos mexicanos).

Real Oviedo - Real Zaragoza LALIGA

La situación subraya cómo la reventa se apoderó de un evento histórico para la ciudad, aprovechando la pasión de los aficionados que buscan a toda costa ser testigos de un partido que muchos no veían desde hace más de dos décadas.

Para un gran número de seguidores, la opción de conseguir una entrada a precio oficial se desvaneció, dejando como única alternativa los inflados precios de un mercado secundario que refleja la gran expectativa que ha generado el regreso del gigante merengue.