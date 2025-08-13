Roban uniformes de la delegación mexicana para los Juegos Panamericanos de Asunción 2025

Un total de 985 piezas de uniformes del Comité Olímpico Mexicano (COM) fueron robadas, según reportes en redes sociales, justo cuando los deportistas mexicanos compiten en los Juegos Panamericanos Juniors de Asunción 2025, que comenzaron el 9 de agosto y concluirán el 23 del mismo mes.

El periodista Carlos Jiménez informó en su cuenta de X que la ropa, patrocinada por la marca Charly, fue sustraída y que ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Hasta ahora, el Comité Olímpico Mexicano (COM) no ha emitido ningún pronunciamiento oficial ni ha detallado cómo afectará el robo a los competidores mexicanos durante el evento.

COM uniformes deportivos (Foto: Facebook)

El robo genera preocupación, ya que los uniformes son esenciales para la representación oficial de México en esta justa deportiva internacional.