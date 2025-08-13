¿Se va de TUDN? Andrés Vaca habría confirmado veto de Baños en juegos del América

Andrés Vaca se volvió tendencia en redes sociales el pasado fin de semana después de no haber narrado el juego entre América y Querétaro que se disputó en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Dicha situación generó infinidad de especulaciones, pues hubo quienes aseguraron que el narrador estelar de TUDN había sido censurado por Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas.

Rompe el silencio

En medio de estos rumores, Andrés Vaca decidió romper el silencio durante un podcast en el que agradeció a los fanáticos azulcremas por su apoyo y, aunque no entró en detalles sobre el tema, sí dio a entender que habría sido censurado al mencionar que no podía decir más al respecto.

“No puedo opinar nada de lo que pasó este fin de semana. Solo quiero mandarle un mensaje a toda la afición americanista. Los americanistas lo van a entender. Gracias por su apoyo, gracias por todos los mensajes que me mandaron este sábado, gracias por estar conmigo, por respaldarme, gracias porque sus palabras me conmovieron y emocionaron. Más no puedo decir”, dijo.

¿Por qué habría sido vetado?

Cabe mencionar que Andrés Vaca se consolidó como la voz estelar de TUDN para competir de tú a tú con Christian Martinoli gracias a que no suele guardarse nada al momento de criticar la actualidad de la Selección mexicana o del América.

En días recientes, el narrador publicó un tweet en el que culpó a la directiva azulcrema por la crisis que actualmente atraviesa el equipo, lo cual habría sido un dardo directo para Santiago Baños, quien en forma de venganza habría intervenido para que lo vetaran durante el América vs. Querétaro.

“Toda la responsabilidad del presente que vive América es de la directiva. Varios refuerzos han quedado lejos de las expectativas y hoy se nota. Desde el bicampeonato se fueron piezas clave y no llegaron reemplazos del mismo calibre”, publicó en su momento el comentarista deportivo.