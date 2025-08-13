Terribles imágenes: Se viraliza brutal pelea durante el Cruz Azul vs. San Luis

La jornada 4 de la Liga MX en su Torneo Apertura 2025 es historia, dejando en su andar grandes resultados y un terrible suceso que se dio en las gradas del Estadio Alfonso Lastras, donde un grupo de aficionados pelea a golpes con la seguridad de del estadio, siendo captados en cámara.

En recientes horas, un video comenzó a viralizarse en redes sociales, mostrando como en una de las cabeceras del inmueble, un aficionado es detenido por un grupo de policías; sin embargo, uno de ellos se engancha y lo golpea de manera brutal, mientras sus compañeros lo detienen.

Es importante mencionar que no existe más contexto que el video que comenzó a rondar el internet, pero un segundo clip que se posteó en comentarios, muestra desde otra perspectiva como incluso aficionados de Cruz Azul intentan defender al potosino de los elementos de seguridad, quienes lo jalaban para retirarlo del inmueble.

Asimismo, podemos destacar como el usuario que publico el video mencionó a la Liga MX y Federación Mexicana de Futbol en sus cuentas oficiales para tener una respuesta, pero hasta el momento ninguna de estas se ha expresado al respecto generando desconcierto en la afición de ambos equipos.

Cruz Azul venció al Atlético de San Luis en medio de dudas

Otro aspecto a señalar en este punto es el resultado que salió del choque entre estos dos equipos en el Alfonso Lastras, donde Cruz Azul superó 2-1 a San Luis, pero con algunas dudas en los aficionados y expertos.

Esto último gracias a un penal que definió la victoria para los capitalinos, pero para muchos no debió ser marcado porque el contacto no fue suficiente como para llegar a la definición desde los once pasos. Al final el cobro fue exitoso y con eso Cruz Azul se suma a la corta lista de equipos invictos en el torneo.