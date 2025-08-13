VIDEO: Saint-Maximin deslumbra con impresionante jugada en entrenamiento de América

Luego de una larga espera y un recibimiento de figura europea, Allan Saint-Maximin finalmente tuvo su primer entrenamiento con América y tal como muchos esperaban, el refuerzo francés brilló dejando jugadas increíbles bajo las órdenes de André Jardine, mismas que impresionaron a los presentes en el nido.

Presumiendo a su nuevo refuerzo, el equipo capitalino hizo un entrenamiento abierto a los medios en el que se pudo ver los primeros momentos de Saint-Maximin como futbolista de América. Lo destacado de este momento es que muchos pudieron apreciar el buen momento por el que pasa el delantero y su compromiso con el nuevo reto.

Fiel a su estilo, recortes y disparos potentes fueron acciones que mostró el francés, maravillando a todos con una jugada en específico durante un interescuadras en espacios reducidos en la que con un pase de tacón sirvió una asistencia que dio la campanada en el nido.

En la jugada, como ya mencionamos, el delantero francés sale con la pelota controlada y ante la presión del que parece ser Erik Sánchez, Saint- Maximin decide tocar a su compañero por izquierda, Christian Borja, pero con un estilo sobresaliente que robo aplausos.

¿Cuándo debutará Allan Saint-Maximin con América en la Liga MX?

Lo anterior mencionado fue una muestra del buen nivel que mantiene el jugador, a pesar de venir de una lesión que lo dejó en recuperación desde abril de este año.

Sumado a ello, la llegada de su visa de trabajo este lunes lo hace un candidato a jugar algunos minutos en el partido de la Jornada 5 ante Tigres; sin embargo, esto será decisión del cuerpo técnico, mismo que aún evalúa el estatus del delantero y las opciones que tiene para hacer que Maximin tenga un debut con el físico al cien y sin apresurar su proceso de adaptación.