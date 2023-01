5 reality shows sobre parejas que puedes ver en Netflix

Love is blind Netflix El reality show Love is blind es uno de los más populares en streaming. Instagram @loveisblindnetflix.

Cupido se apodera de la pantalla de Netflix. La plataforma de streaming suma cada vez más contenido sobre los solteros que buscan sus parejas, y las experiencias más divertidas en cada una de las citas. Hay para todos los gustos, por lo que te ofrecemos una “top five” de las más populares.

Dating Around

También conocida como “De cita en cita”. En este reality show en cada episodio un soltero tiene la oportunidad de conocer a cinco parejas potenciales, cada uno en una ocasión distinta. Al final deberá elegir a su favorito para tener un segundo encuentro, ya fuera de las cámaras.

Heatler, Brando, Justin, Deva y Ben, son algunos de los protagonistas de cada episodio de este reality que ya cuenta con dos temporadas exitosas. Ha sido tal su popularidad que se han producido varias ediciones en otros países como Brasil.

Back with the Ex

Jeremy y Meg, Diane y Peter, Cam y Kate, y Erik y Lauren son las cuatro parejas protagonistas de este reality show que se ha ganado la popularidad en el público. Ellos tienen la oportunidad de recuperar la chispa perdida en su relación.

La serie pone a prueba el dicho popular “donde hubo fuego cenizas quedan”. Las parejas deberán decidir si dar un paso a un nuevo comienzo o dejar el pasado atrás de manera definitiva. ¿Nuevos comienzos o la la misma historia de siempre?, dice la sinopsis de la plataforma streaming Netflix.

Are You The One?

El programa es una original de la cadena MTV, que lo estrenó en 2014. Finamente llegó a la era online con la idea de probar el éxito de esta fórmula, que premia a sus participantes hasta con 1 millón de dólares. Are You The One? pone a prueba a varias parejas que son seleccionadas a través de un complejo programa informático.

El codiciado premio finalmente se lo lleva quienes logren descubrir a su pareja ideal a un nivel emocional. En 2017 tuvo una edición especial con el reencuentro de diez parejas que concursaron desde su estreno. Uno de los juegos más emocionantes del reality es “la cabina de la verdad” donde se define el verdadero “match” entre los participantes.

Love Is Blind

Es uno de los títulos más nuevos en la plataforma Netflix. “El amor es ciego”, como también se conoce, se estrenó en 2020, con Nick y Vanessa Lachey como los anfitriones principales. El programa recibió dos nominaciones a los prestigiosos premios Emmy incluyendo Mejor reality estructurado y Mejor casting.

La dinámica llama la atención de la audiencia. A diferencia de otros realitys show de parejas, en este diez concursantes asisten a varias citas a ciegas pero solo pueden interactuar con los ojos vendados. Finalmente eligen a su favorita y le deben pedir matrimonio, pero solo pueden ver a su “alma gemela” hasta que esta dice que “sí”.

Too Hot To Handle

“Jugando con fuego” es el título en español de este popular reality show. “Lana” es el asistente virtual que va relatando las vivencias de los concursantes, alojados en una casa tropical llena de fiestas, romance y aventuras.

Durante un mes, los participantes deberán convivir al tiempo que son sometidos a varias pruebas, con un premio final de 100,000 dólares, que puede disminuir según se incumplan las reglas. Como requisito principal, ninguno debe tener ningún tipo de actividad sexual en la casa.