El triángulo amoroso entre Chantal Andere, Alessandra Rosaldo y uno de Los Temerarios

Chantal Andere, Alessandra Rosaldo y uno de Los Temerarios, están en boca de todos. Luego de unas reveladoras y polémicas declaraciones que hizo la esposa del famoso comediante Eugenio Derbez, acerca de su colega y quien en tiempos pasados fue su novio, Adolfo Ángel Alba.

Esto se da luego de que Alessandra rememorara su noviazgo con el famoso cantante, conocido como ‘El Temerario Mayor’, del grupo Los Temerarios. “Estamos hablando de que esto pasó en 1994, me agarró chiquita. Yo tenía 23 años y él me llevaba como ocho”, dijo para el programa de YouTube, Pinky Promise conducido por Karla Díaz.

Alessandra Rosaldo

“Al ver una revista me enteré que ya andaba con Chantal Andere”

La actriz continuó relatando cómo fue que se conocieron y llegaron a ser novios, y confesó que se sentía muy atraida por el cantante, pues era uno de los galanes del momento: “Me invitó a su mesa y de ahí ya no me dejó, bueno, por un año y medio”.

Asimismo, explicó cuál fue la razón del repentino rompimiento sin previo aviso, es más, contó que se enteró por una revista que ya él andaba con otra, y que esa otra mujer, era Chantal Andere: “No me cortó en persona, simplemente empezó a andar con otra, y si yo pensaba que aún había algo, pues al ver una revista me enteré que ya andaba con Chantal Andere”.

“Ni me interesa hablar mal de otras personas”

Rosaldo aclaró que aunque en ese momento, como es normal, le dolió mucho la ruptuta, pero que hoy en día no le guarda rencor a su expareja: “Era una persona que sabía cómo envolverte, además de que el grupo Los Temerarios estaba en su apogeo, entonces era fácil caer”, mencionó.

Ante estas declaraciones de Alessandra, Chantal reacionó muy molesta, asegurando que no es mujer de chismes, y que eso que contó no es cierto: “No, la verdad ni me interesa hablar mal de otras personas, yo estoy aquí para hablar del proyecto y ustedes saben que yo jamás me meto en chismes. No era yo, o sea, yo no anduve con él; nos conocíamos pero no”, dijo a un periodista de Sale el Sol.

Para finalizar, Andere se manifestó sobre la actual condición de salud de Carmen Salinas, quien se encuentra en coma en un hospital de la Ciudad de México: “Pues estamos muy consternados todos: Yo, la prensa que tanto adora o sea ustedes, mis compañeros actores. Vengo de grabar ahorita y el ánimo estaba muy decaído de todos, pues ellas siempre estaba hablando. Ha sido un shock muy impresionante para todos nosotros”, expresó la actriz.