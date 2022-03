América Guinart ha sido la única esposa de Alejandro Fernández y así luce en la actualidad

Ex esposa de Alejandro Fernández cumplió 50 años (Instagram)

El menor de los hijos de don Vicente Fernández, Alejandro, sólo se ha casado una vez, con América Guinart en 1992. De este enlace matrimonial, nacieron los tres hijos mayores del intérprete: Alejandro Jr. y las mellizas América y Camila.

Lamentablemente, en 1998 anunciaron su ruptura y hasta la fecha ambos mantienen una relación muy armónica. Sobre su exesposo, Guinart develó en 2017 que no sabe estar solo.

“Él no es para estar sólo, la verdad a él no le gusta estar sólo, ni puede, ni quiere, ni sabe estar solo. A mí me gustaría verlo con una pareja, una buena mujer obviamente, que lo haga feliz y que sea una buena mujer para que aporte cosas buenas también a mis hijos”, expresó, según reseñó Quién.

América celebró 50 años

El pasado 22 de diciembre, apocos días de la muerte de Vicente Fernández, América llegó a los 50 años, lo hizo con una reunión íntima donde pudo disfrutar del cariño de sus tres hijos y su nieta Cayetana, la niña que se ha convertido en la luz de la familia en los momentos más complicados.

Fue a través de Instagram que sus hijos América y Álex compartieron algunas imágenes de cómo estuvieron celebrando junto a su madre. En varias fotografías se puede ver a la cumpleañera junto a sus hijas Camila y América, además de su nieta Cayetana.

“50 de la más guapa del mundo entero”, escribió una de sus hijas en la publicación de las fotos. En las imágenes se puede ver a una América Guinart guapísima, luciendo una espectacular blusa de manga larga negra, con unas gafas de sol y un pantalón con estampado de rayas negras con tonos grises.

América Guinart y sus hijas deslumbraron con sus looks

La exesposa de ‘El Potrillo’ deslumbró con un look increíble, pero sus hijas no se quedaron atrás. En el caso de América, su elección fue un vestido color beige, mientras que Camila prefirió utilizar un conjunto de pantalón y abrigo verde botella con el que detonó mucha elegancia.

Tanto madre e hija lograron llamar la atención con sus atuendos, pero en las fotografías la que logró robarse la mayor atención fue sin duda la pequeña Cayetana. La niña lució para el cumpleaños de su abuela un look abrigado al utilizar un suéter azul cielo tejido y un pantalón beige.

A Cayetana se le ve bastante feliz y muy juguetona en las imágenes junto a la cumpleañera. En una oportunidad América Guinart contó que la llegada de su nieta le cambió la vida, ya que ha sido ella misma quien le ha inculcado los mejores tips de maternidad a su hija Camila.

Guinart además de sentirse una abuela feliz y orgullosa, también se ha convertido en la más espectacular del medio del espectáculo. Pero a Cayetana muy pronto se le une otra bendición llamada Mía, la bebé que Álex y su novia Alexia Hernández están esperando.

Álex Fernández, quien también estuvo presente en la celebración junto a su pareja, compartió en Instagram una fotografía junto a su madre y le dedicó unas bonitas palabras.

“Agradezco a la vida poder contar contigo en todo momento y celebrar juntos tus 50 años. Gracias mamá por tu amor incondicional y por todo tu apoyo. Que sean 100 años más. Te amo”, escribió el hijo de Alejandro Fernández.

A diferencia de sus hijos, América no realizó ninguna publicación de su celebración de cumpleaños en redes sociales, ya que la última publicación que hizo fue dedicada a Don Vicente Fernández, de quien se despidió con un emotivo mensaje.

