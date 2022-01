Estas son las fotos del baby shower de Kylie Jenner

Kylie Jenner está embarazada por segunda ocasión de Travis Scott con quien ya tiene una hija de cuatro años llamada Stormi Webster. Para celebrar la próxima llegada de su segundo bebé, su media hermana Khloé Kardashian se encargó de hacer prepararle un lujoso baby shower. En su momento se supo del evento pero Kylie Jenner no quiso compartir fotografías de la fiesta porque el evento fue cercano a la tragedia de Astroworld. Se trató de un concierto de su pareja Travis Scott en donde nueve personas perdieron la vida.

Conforme con Daily Mail, el baby shower tuvo lugar en una mansión en Hidden Hills, California. Es preciso mencionar que se trató de un evento íntimo en el cual “Las Kardashian-Jenner” festejaron con amigos cercanos. Por las fotos se puede apreciar que la temática de la fiesta fue de jirafas y todos los adornos eran de color blanco y beige. La naturaleza rodeaba las mesas y todo fue de madera y muy ecológico.

Stormi y Chicago tuvieron celebración doble

Es importante mencionar, que el día de hoy Kylie Jenner subió varias historias del cumpleaños número 4 de su primogénita Stormi. A juzgar por las fotografías Chicago y Stormi festejaron su cumpleaños juntas ya que ambas primas cumplieron 4 años. Chicago es hija de Kim Kardashian, media hermana de Kylie Jenner y la temática de su fiesta fue de Barbie.

Hasta el momento, Kylie no ha subido fotografías pero por lo que se ve en las historias de Instagram, todo fue de color rosa. Como es sabido, las Kardashian-Jenner están acostumbradas a hacer fiestas a lo grande y queda claro que esta no fue la excepción. En la mesa de dulces se aprecian galletas con los nombres de Chicago y Stormi, asi como algodones de azúcar, paletas y galletas, todo muy colorido. Y no faltaron los letreros personalizados y helados con los nombres de las cumpleañeras.