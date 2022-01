¡Traición! Conoce a la mujer con la Zayn Malik le fue infiel a Gigi Hadid

Conforme con el diario británico The Sun, el cantante Zayn Malik le fue infiel a la supermodelo Gigi Hadid con la actriz Abigail Clarke del reality “The Only Way Is Essex”. El cantante y Clarke se conocieron en un bar de Los Ángeles llamado The Bungalow y supuestamente esa misma noche tuvieron relaciones sexuales. Todo esto sucedió mientras Zayn era novio de Gigi Hadid con quien tiene una hija llamada Khai Hadid Malik de 1 año de edad.

La información llegó a las manos del medio debido a que un amigo cercano de Clarke reveló todo. En cuanto a su primera interacción, Abi relató que ella se encontraba en el bar y que llevaba un vestido muy llamativo por lo cual Zayn Malik no dejaba de mirarla. Después de eso una mujer se acercó a ella y le dijo: “A Zayn le gusta mucho como te ves, ¿te gustaría acompañarlo a su mesa?”.

Acerca de la noche que Malik pasó con Clarke y fue una evidente infidelidad, Abigail confesó que ella pensó que Zayn ya había terminado con Gigi. Relacionado con su “noche de pasión” Abigail contó a una fuente cerca que le dijo a The Sun que Zayn la llevó a una habitación que parecía “sacada de la película Fifty Shades Of Grey”. Asimismo, Abi hasta llamó a Zayn “Mr Grey” y mencionó que pasaron una noche increíble.

Esta es una impactante revelación pues nadie se imaginó que Zayn fuera infiel

Se supone que Clarke no sabía de lo de Gigi hasta que vio un mensaje de texto que le llegó a Malik a sus celular. Al darse cuenta, Clarke explicó a su amigo cercano que “se sintió fatal y que ella no quería ser la otra”. Antes de este revelador momento, Zayn le estuvo diciendo a la actriz “lo mucho que le gustaban sus curvas” y Abi recalcó que Zayn se quejó que en Los Ángeles había “chicas muy flacas”. Como dato, Clarke fue ex novia del famoso boxeador Floyd Mayweather.

Finalmente, Gigi Hadid y Zayn Malik comenzaron su relación en 2015 pero terminaron en 2021, debido a que Malik tuvo un pleito con Yolanda Hadid, la mamá de Gigi. Al cantante se le acusó de cuatro “delitos penales de acoso” y se dijo que Malik maltrató a Yolanda física y verbalmente. Por lo cual la pareja decidió terminar su noviazgo aunque llegaron a un acuerdo de criar a su hija sin tener más problemas.