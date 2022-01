Estreno del video ‘Buenos Días’ de Camilo y Wisin

El video ‘Buenos Días’ se ha convertido en la sorpresiva colaboración de los cantantes Camilo y Wisin, un tema urbano que seguramente se apoderará de las redes sociales tal como lo hace cada canción del colombiano.

Este clip inicia al despertar desde una habitación en la que Evaluna está con Camilo y parecer ser su cumpleaños, pues los demás miembros de la familia entran al cuarto con regalos.

Desde ese punto se desprende la trama en la que Wisin termina siendo el suegro de Camilo y con una cara de disgusto desacredita la relación entre ambos, al punto de echar a la calle al intérprete de ‘Kesi’.

Pero a medida que avanza la historia Wisin cambia de parecer, esto lo hace cantando líneas en las que recuerda la similitud de cómo empezó su romance con la esposa ficticia del video.

Ya llegando al final la historia se retrata tal como ocurre en la mayoría de los casos en los que el amor vence cualquier obstáculo y se prepara para dar un paso más agigantado al ser aceptado.

“Si no se trata de hacer las cosas en medio de carcajadas, sintiendo el espíritu en cada paso, y al lado de la gente que amamos, no sé de qué se trata. Te quiero @wisin, me sigo riendo cada vez que veo el video jajajaja!!”, escribió Camilo en un post.

“Hermano, tengo tanto agradecimiento contigo porque este video fue algo totalmente nuevo para mí, diferente a lo que hago normalmente y la pasamos demasiado bien. Además, fue una oportunidad para hacer muy feliz a mi hija Yelena. Gracias @camilo y @evaluna Gracias a la tribu por recibirnos con tanto cariño”, dijo Wisin.

El venezolano Nuno Gomes fue el director del video que ya publicado en la plataforma de YouTube supera los 5 millones de reproducciones junto a miles de comentarios de parte de los seguidores de ambos artistas.