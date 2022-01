Mariana Ochoa asegura que ya se resolvieron los problemas mientras que los fans acusan a OV7 de fraude

OV7 ha estado en boca de todos por los desacuerdos e intercambio de palabras entre sus integrantes. Y sigue la incertidumbre sobre si se va a dar o no la gira por el 30 aniversario, así como la realización de la tan esperada bioserie de la banda.

Tras varios meses de dimes y diretes, los integrantes contaron que iban a reunirse personalmente para aclarar los malos entendidos. Ahora, Mariana Ochoa en entrevista con el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, que conduce el periodista Gustavo Adolfo Infante, explicó la situación actual de la banda.

OV7

“Es difícil, sí quiero mencionar que tal vez fue un tema de lana, pero que quedó totalmente resuelto, totalmente”, comentó, y explicó que no podía contar detalles, debido a que firmó un acuerdo de confidencialidad.

“No puedes pedir una bandera de paz cuando le echas tierra al otro”

“El abogado que nos llevó el asunto nos pidió firmar un acuerdo de confidencialidad, no puedo hablar del tema y es más, el acuerdo dice que no puedo hablar ni bien ni mal porque muchas veces se malinterpreta, uno quiere decir algo bueno y tal vez la estoy regando con lo que acabo de decir”, expresó.

Agregó que a pesar de que resolvieron los problemas, parece que no se han sanado por completo: “Yo creo que quedaron resentimientos, entonces son cosas que hemos platicado a lo largo del año, hemos pasado por varias etapas. Primero algunos dejaron de contestarnos las llamadas y decíamos ‘pues si no les hicimos nada, ¿por qué la mitad del grupo no me contesta?’”, dijo.

Para cerrar habló acerca de la petición que hizo Ari Borovoy, de poner una foto de perfil en blanco, pero algunos no lo acataron. “Yo creo que el mensaje era bonito, pero la manera en que... yo no voy a hablar más de lo que se ha dicho públicamente, no puedes pedir y levantar una bandera de paz cuando dices ‘entre mentiras de de Lidia y medias verdades de Mariana’, no puedes pedir una bandera de paz cuando le echas tierra al otro”, expesó.

“#FraudeOV7OCESA”

Sin embargo, los problemas parecen no parar, esto luego de que los fans de OV7 se unieron para exigir la devolución de su dinero. Alegando que la gira por los 30 años de la banda pop ha sido pospuesta en al menos dos oportunidades.

La banda ha manifestado que los conciertos no se han podido realizar debido a la crisis sanitaria, en un inicio, y luego a estas diferencias que se han filtrado entre los integrantes del grupo. Hasta ahora no se han reprogramado, por lo que el grupo de admiradores está exigiendo el reembolso del dinero de los boletos que fueron adquiridos hace casi dos años.

En las redes sociales se está promoviendo un grupo de Whatsapp etiquetando a los integrantes de la banda, a la empresa OCESA y hasta a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para hacer la denuncia, además usan el hastahg de #FraudeOV7OCESA.