Mariana Ochoa explica el motivo por el que fue infiel en su primer matrimonio

En 2010 Mariana Ochoa llegó al altar con Christian Eskenazi, su pareja. Sin embargo, su unión se vio afectada luego que se dio a conocer la infidelidad de la cantante unos días después de haberse oficiado la ceremonia.

El escándalo que se formó luego de que se hicieran virales unas fotografías de la actriz besándose con un ejecutivo de la disquera Sony, transcendió a tal punto que una década después es recordado por los internautas.

El controversial momento sucedió durante una fiesta organizada por Érika Zaba, amiga y compañera de OV7, en la que Mariana “perdió la conciencia” al excederse de alcohol.

“Mi caso fue conocido públicamente. No fue intencional, yo me acababa de casar, me excedí de copas y terminé besando al que se me puso al lado, que terminó siendo una persona de la disquera, pero pudo haber sido el del valet parking que me iba a entregar las llaves”, reveló la actriz durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Al día siguiente, tuvo un ensayo con la popular agrupación mexicana en la que Ari Borovoy le preguntó por qué el ejecuto de Sony la estaba abrazando la noche anterior, a lo que ella respondió: “Te lo juro por mi vida, ¿cómo voy a hacer algo con él? Ese cuate, no me gusta”.

“Aposté con todos y, por supuesto, perdí”, comentó. “Una semana después yo en portada, además con la lengua photoshopeada como si fuera… ¡Terrible!”.

Por otro lado, Mariana reveló que durante la luna de miel sucedieron cosas que no entendió en el momento y que no fue hasta después del escándalo que las interiorizó.

“Yo no me daba cuenta de muchas cosas […] Él me dejaba sola horas”, expresó. “Nunca quise salir a justificarme con ese argumento, pero yo regresé muy deprimida de mi luna de miel. Ese día que yo besé a quien haya besado en la banquita roja, quien haya sido era lo de menos, yo traía muchas cosas […] En mi primera salida, en el cumpleaños de Erika, me metí shots como si no hubiera mañana para olvidarme de mi tristeza y pues pasó lo que pasó”, agregó Ochoa.

Aunque Mariana le buscó explicación a las largas ausencias de su pareja durante la luna de miel en Tailandia y pese a que tenía sospechas de posibles adicciones, en el momento no pudo descubrir nada.

“Yo me quedaba en la alberca y él me decía ‘ahorita vengo, voy por agua a la tiendita’ y se tardaba cuatro horas, descubrí que eran problemas de adicciones, consumía mariguana, piedra y después encontré en su cartera bolsitas vacías pues cocaína, pero no me di cuenta”, reveló.

La cantante de 42 años no se arrepiente de lo sucedido, ya que de lo contrario no se hubiese dado cuenta de las adicciones de su primer esposo.

