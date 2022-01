¿Mensaje para Poncho Herrera? Su ex Diana Vázquez y su fuerte reflexión sobre las relaciones de pareja

Alfonso “Poncho” Herrera y Diana Vázquez forman parte de la larga lista de parejas de famosos que anunciaron su separación durante 2021. El cantante y actor confirmó la decisión con un comunicado donde en claro que todo sucedió de manera amigable, aunque los recientes mensajes en Twitter de la periodista parecen contradecirlo.

Vázquez, cuya vida personal se ha mantenido fuera de las cámaras y paparazzis, compartió una serie de “tuits” que muchos consideraron indirectas para el exintegrante de la agrupación RBD, también posibles pistas de cómo ha estado viviendo la separación.

“La mejor venganza es no vengarse. Sana, sigue con tu vida y sé feliz, no te vuelvas como los que te lastimaron”, expresó en un pasado mensaje publicado a comienzos de diciembre de 2021. En otros de los mensajes “retuiteados” expresaba: “Manipulación es cuando te culpan por tu reacción negativa a su falta de respeto”.

Léanlo muchas veces 👇🏼👇🏼👇🏼 https://t.co/8JnqhYFeT4 — Diana Vázquez (@LosPlanetasyD) January 7, 2022

En otros de los mensajes más recientes, Vázquez alude a las relaciones de pareja y la violencia de género.

Un recordatorio importante para psicólogos, terapeutas y personas en general: las relaciones de pareja deben ser analizadas con perspectiva de #género. #violencia #machismo — Diana Vázquez (@LosPlanetasyD) January 8, 2022

“Desde hace tiempo, Diana Vázquez y yo hemos decidido continuar nuestras vidas por distintos caminos. Esta situación se da de común acuerdo y en términos amistosos, siempre deseándonos lo mejor, con mucho cariño y respeto. seguimos siendo grandes amigos y aliados por la hermosa familia que hemos formado”, expresó el actor en el comunicado publicado a finales de 2021.

Tras dar a conocer la noticia, Poncho Pereira pidió empatía y compresión ante el momento familiar. De igual forma, elogió a su ahora expareja, a quien extendió un mensaje de agradecimiento. “Diana se convirtió en mi cómplice de travesía y con ella hemos dado vida a nuestros adorados hijos. Es una madre excepcional, una mujer fuerte y tiene un corazón enorme...”.

Muchos son los rumores que han rodeado esta separación inesperada. Algunos apuntan a una posible infidelidad por parte del actor con la colega Ana de la Reguera, con quien ha compartido en varios proyectos, incluyendo la película “Qué viva México”. Ninguno de los dos ha confirmado los comentarios aunque todo apunta que la relación podría formalizarse a mediano plazo.

El actor ha sido vinculado con varias celebridades pero su hasta ahora amor lo encontró precisamente tratando de alejarse de la fama de RBD. Herrera y Vázquez se conocieron en una reunión de negocios y han aseguraron que fue un flechazo a primera vista. La conocí en una junta de trabajo que llevaba horas y cuando Diana entró resolvió todo en dos minutos”, recordó el actor quien entonces comenzó a sentirse atraído por la periodista.

En ese momento ambos tenían sus respectivas parejas. No fue si no varios años después que volvieron a reconectar. “La invité a comer a un restaurante japonés y ahí dije ´ya no hay más, aquí me quedo´. En ese momento decidí no despegarme de ella”, citó en la entrevista reseñada por VIX en español.