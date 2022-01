Baby, la canción de Justin Bieber con la cual saltó a la fama, cumple 12 años desde su estreno, el tema fue lanzado el 18 de enero de 2010 y fue su primera colaboración la cual resultó con el rapero Ludacris. Cabe recalcar que esta no fue la primera canción de Justin aunque muchas personas creen que sí.

El primer sencillo que lanzó fue One Time pero Baby hizo que el canandiense se convirtiera en un fenómeno mundial. Por otro lado, el video musical oficial de este sencillo fue estrenado el 19 de febrero de 2010, un mes después del lanzamiento de la canción.

Varias celebridades en el video musical de Baby

El video musical de Baby de Justin Bieber, contó con la participación de varias celebridades, entre ellas, el rapero Ludacris que fue parte de esta colaboración, el rapero y actor canadiense Drake, la cantante Tinashe, el grupo The Rangers y el rapero Lil Twist, todos tienen un cameo especial y aparecen en varias tomas del video, pero te recomendamos poner pausa al video para captarlos, porque muchas personas no logran verlos y en ese entonces no eran tan conocidos como lo son ahora.

Justin Bieber y su relación con la actriz del video

Asimismo, la actriz Jasmine Villegas quien interpreta el interés amoroso de Bieber en el video musical, en 2020, justo para celebrar el décimo aniversario del lanzamiento de la canción, reveló por medio de su canal de YouTube, que siempre estará agradecida con el cantante porque gracias al video pudo explotar su carrera, añadió que después de la filmación salieron por un par de meses pero como estaban tan jóvenes aún no sabe si eso era una relación.

Jasmine Villegas y Justin Bieber. Baby de Justin Bieber cumple 12 años desde su estreno. / Foto: YouTube

Por otro lado, el cantante canadiense cuenta con más de 88 millones de oyentes mensuales en la platafroma de Spotify y el video oficial de Baby tiene alrededor de 2600 millones de vistas. Otro dato curioso de Baby es que fue la canción principal de su álbum debut.