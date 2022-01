Germán Ortega: “Resulta que si no tienes tantos millones de seguidores, no eres nadie”

Germán Ortega, actor y comediante, quien es parte de los famosos Los Mascabrothers, estalló en contra de los productores que hoy en día han dejado de lado el talento de los artistas de profesión por el de los influencers.

Y es que Ortega señaló que ahora no importa el talento o la experiencia, sino que todo es en base a cuántos seguidores se tiene en las redes sociales. Así lo manifestó en el programa De Primera Mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante.

German Ortega

“Una cosa es la fama y otra el prestigio”

“Es muy triste y no es muy padre para todos, quiero tocar ese punto, porque ahora resulta que si no tienes tantos millones de seguidores, no eres nadie”, comentó. Y explicó que está enfocado en las producciones para la televisión y no tiene planes de abrirse un canal, como muchos le aconsejan.

“Aplaudo a los que los tienen, porque toda esa gente que trabaja, los blogueros y todos ellos, se lo han ganado y de eso viven, eso es padrísimo. Pero me preguntan: ‘¿Por qué no haces canal?’. Y digo: ‘Espérame, estoy haciendo televisión’”, agregó.

“Se lo dejo a criterio de cada quien. Una cosa es la fama y otra el prestigio. Que quede claro, no los estoy atacando a ellos, porque merecido tiene su lugar cada quien; no me quita el sueño, pero sé que tengo que trabajar un poco las redes”, continuó el actor de 53 años.

“Se me hace injusto”

Además, contó que sabe de muchos colegas a los que se les han cerrado las puertas por no tener una gran cantidad de seguidores en las redes sociales: “Se me hace injusto y ya te preguntan ‘¿cuántos seguidores tienes?’, a mí no me ha tocado, pero sí conozco gente que por tener pocos seguidores no le dan una oportunidad”, detalló.

Para finalizar, German habló acerca de las consecuencias de la fama en los artistas, revelando que a él una vez se le fue a la cabeza: “Si alguien se trepa en un ladrillo y se marea, pues está bien, porque lo necesita, porque cuando se caiga va a reaccionar. Una vez perdí el piso y no me encontraba, para mí no ha sido fácil esta maravillosa carrera”.

Hay que recordar que otra figura del medio del espectáculo que se ha manifestado en contra de los productores que prefieren a influecer que a los actores fue la primera actriz, Jacqueline Andere. “Yo creo que deben hacer los castings, como están haciendo, y de ahí que elijan, no porque tengan 20 mil seguidores, eso se me hace un absurdo. Si no son actrices ¿qué?, nosotros empezamos desde abajo, yo empecé de extra, y ya después me dieron un papelito, con una línea, claro, si no seguiría de extra”, dijo, el pasado mes de diciembre, en entrevista para el programa Venga la Alegría.