YouTube dejará de producir series y documentales originales

Robert Kyncl, director comercial de YouTube, informó por medio de su cuenta oficial de Twitter que YouTube ya no producirá ni series, ni películas. Esta decisión fue tomada por Kyncl debido a que ahora la plataforma basará su modelo de negocios en alojar contenido producido por creadores independientes. Acerca de esto el director aclaró: “En el futuro, sólo financiaremos programas que formen parte de nuestros programas Black Voices y YouTube Kids”.

Cabe mencionar que en 2016 YouTube Originals inició a producir series y una de las más famosas es “Cobra Kai” que pasó a ser propiedad de Netflix hace unos años. “Step Up” es otra de sus series conocidas, así como los documentales de Justin Bieber como “Justin Bieber: Seasons”, Demi Lovato con “Demi Lovato: Dancing With The Devil”, por mencionar algunos. Como dato, YouTube es propiedad de Google desde noviembre de 2006.

Ante la cancelación de YouTube Originals hubo otro anuncio

Otra noticia fue la que Susanne Daniels externó y es que la ex directora de la división de formatos originales de YouTube, dijo saldrá de la empresa porque ella era quien estaba a cargo de Originals. Otras producciones que YouTube realizó en su momento fueron los documentales de Will Smith con “Will Smith: Best Shape of My Life” y de Paris Hilton “The Real Story of Paris Hilton”.

Justin Bieber y Hailey Bieber en la premiere de su documental de YouTube Originals "Justin Bieber: Seasons".

Como contexto, en 2005 Jawed Karim, Chad Hurley y Steve Chen fundaron YouTube y su idea fue crear una plataforma en la cual las personas pudieran subir videos cotidianos. Ya mencionamos que en 2006 los creadores de YouTube vendieron su empresa a Google y esto fue por la cantidad de 1.650 millones de dólares. Lo cierto es que Karim, Hurley y Chen nunca imaginaron que su plataforma se volvería uno de los sitios más visitados en el mundo. El cual se volvió tan popular que hacer videos de YouTube es una forma de ganar dinero.