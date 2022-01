“Como ya no hay nadie famoso en este país”: Andrés García envió mensaje a los que hablan de él

El galán de telenovelas Andrés García estuvo conversando, nuevamente, sobre el polémico libro de la periodista Anabel Hernández, titulado Emma y las otras señoras del narco. Y en medio del tema, estalló por ser siempre criticado.

El actor nacido en Santo Domingo, República Dominicana, informó que ya no demandará legalmente a la periodista. Debido a que ya confirmó que en la investigación él no es nombrado por haber obtenido dinero proveniente del narcotráfico.

Andrés García

García se retractó

La controversia comenzó cuando en su canal de YouTube, el actor arremetió en contra de la reportera, por haberlo nombrado en su más reciente libro con la intención de llamar la atención y aprovecharse de su fama.

Pero ayer, en entrevista con De primera mano, García se retractó, y aseguró que ya procederá legalmente en contra de Anabel, pues en el libro no se indica que él tuviera sociedades con los altos capos del narco.

“No me hace ninguna gracia”

Sin embargo, no se disculpó con la escritora, pues comentó que está harto de que utilicen su nombre para obtener la atención: “¿Para qué se meten a hablar de mí? Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa”.

“Y yo ya estoy un poquito cansado, que como ya no hay nadie famoso en este país, todo el mundo agarra a Andrés García para ver qué pend*jad* se dice de Andrés García y no me hace ninguna gracia”, expresó.

Hay que recordar que García llamó “cucaracha”, “cretina”, “trepadora”, “muerta de hambre”, entre otras fuertes palabras que dijo sobre Hernández. Por su parte, Anabel, en el programa La octava, explicó que en su obra no relaciona económicamente al actor con los narcos: “sostengo cada una de las palabras y de las líneas que escribí sobre el actor Andrés García. No hay la menor duda de lo que escribí”.