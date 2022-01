Daniel Radcliffe será comediante en nueva película

De acuerdo al portal de Entertainment Weekly, el actor que saltó a la fama gracias a su papel de Harry Potter, Daniel Radcliffe, interpretará al músico humorista Alfred Matthew Yankovic mejor conocido como “Weird Al” Yankovic en su película biográfica Weird: The Al Yankovic Story, para la plataforma de Roku, la cual será totalmente gratis. Aún se desconoce la fecha de estreno pero se cree que será a finales de 2022.

Yankovic en 1989 le hizo una promesa a todos sus fans en la cual juró que cada 33 años iba a estrenar una película y con la cinta biográfica no será la excepción, se informa que la filmación comenzará en febrero de este año. Yankovic agregó que con este rol Daniel será recordado para toda la vida “No tengo ninguna duda de que este es el papel por el que las generaciones futuras lo recordarán”.

“Weird Al” Yankovic. Daniel Radcliffe interpretará al músico humorista “Weird Al” Yankovic en película biográfica. / Foto: Getty Images (Emma McIntyre/Getty Images)

¿De qué tratará la película?

El filme narrará la historia de la vida de “Weird Al” Yankovic desde su ascenso a la fama gracias a la canción ‘Like a Surgeon’ hasta sus romances con distintas celebridades, añadiendo a lo anterior, ha sido nominado en 16 ocasiones a los Grammy y se ha llevado cinco gramófonos a casa.

La cinta estará producida por Funny or Die que es un sitio de comedia y se volvió muy popular en 2010, ya que invitaba a varias celebridades a participar en sus sketches, así que se cree que el filme será una comedia y veremos el lado divertido de Yankovic que siempre ha mostrado.

Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe interpretará al músico humorista “Weird Al” Yankovic en película biográfica. / Foto: Getty Images (Michael Loccisano/Getty Images)

El comediante es conocido por hacer parodias de canciones populares que la gente está escuchando y la primera canción que lo llevo a la fama fue Beat It de Michael Jackson y el le dio un toque personal y la nombró Eat It, asimismo, el músico también a prestado su voz para varias películas y series. Por su parte, el director de la cinta Eric Appel mencionó que cuando Weird le contó acerca de su vida no creyó todo lo que le había sucedido pero dijo que si era cierto, entonces necesitarían hacer una película al respecto.