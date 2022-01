Dylan O’Brien podría interpretar a Robin en la nueva película de ‘Batgirl’

De acuerdo a varios infromes, el actor de 30 años, Dylan O’Brien, aparecería en la nueva película ‘Batgirl’ de DC en la que interpretaría a Dick Grayson y Robin, el mejor amigo de Batman. Por otro lado, si esto llega a suceder, también le daría vida al mismo personaje en la cinta individual ‘Nightwing’, donde él haría el papel protagónico de Dick Grayson, quien habría sido el primer Robin.

Los rumores dicen que Warner Bros. ya lo eligió de manera oficial para este rol ya que se filtraron varias fotografías del set de grabación de Batgirl y de manera oficial se anunció que la actriz Leslie Grace será Batichica.

Dylan O’Brien. El actor de 30 años Dylan O’Brien podría interpretar a Robin la película Batgirl y Nightwing. / Foto: Getty Images (DIMITRIOS.KAMBOURIS@GETTYIMAGES.COM/Getty Images)

¿Quién es Dylan O’Brien’

Dylan O’Brien nació el 26 de agosto de 1991 en Nueva York, Estados Unidos y saltó a la fama gracias al papel de Stiles Stilinski en el programa Teen Wolf o Lobo Adolescente en 2011 en el cual estuvo por seis temporadas hasta 2017. Mientras se encontraba grabando la serie de MTV antes mencionada, en 2014, protagonizó la exitosa saga de películas Maze Runner basadas la saga de libros de James Dashner donde le dio vida a Thomas.

Dylan O’Brien casi pierde la vida

En 2016, mientras se encontraba grabando Maze Runner: The Death Cure o Maze Runner: La cura Mortal, el actor casi pierde la vida, debido a que un auto le pasó por encima lo que resultó que fuera trasladado de emergencia al hospital más cercano, se informa que Dylan sufrió traumatismo cerebral y varias fracturas faciales, por lo tanto, la producción tuvo que detener el rodaje y después de varios meses, regresó para terminar con la grabación y darle fin a la trilogía que comienza con un laberinto.

Dylan O’Brien en el video musical All Too Well de Taylor Swift

La última vez que vimos a Dylan O’Brien fue en noviembre de 2021, para el video musical All Too Well de Taylor Swift el cual protagonizó junto a la actriz de la serie original de Netflix Stranger Things, Sadie Sink, el cual, los rumores dicen que está inspirado en la relación caótica que Taylor Swift tuvo con el actor Jake Gyllenhaal ya que cuando ellos tenían la misma edad que los actores del video tienen, ambas celebridades mantenían una relación.