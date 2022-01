Galilea Montijo habló sobre el conflicto con Lilí Brillanti y cómo la confrontó

Tras las declaraciones de Lilí Brillanti en la que reveló que Galilea Montijo intentó golpearla, la presentadora de “Hoy” no tardó en responder a la versión de su excompañera.

A pesa que las conductoras tuvieron la oportunidad de trabajar juntas en “Vida TV” hace más de 20 años, en el tiempo que compartieron proyecto tuvieron una muy mala relación laboral.

Durante una entrevista en “Se lo dijo”, el programa conducido por Miguel Díaz, Brillanti aseguró que vivió momentos difíciles por el trato que recibió de Galilea. Además, aseguró que un día los roces transcendieron y la tapatía ofreció golpearla durante el ensayo de un sketch.

Las declaraciones de Lilí causaron revuelo en las redes sociales al revelar una reacción poco esperada de Montijo. Sin embargo, en un encuentro con la prensa, la conductora de “Pequeños Gigantes” hizo pública su versión de lo ocurrido.

“Lo que ella sentía era esta parte de complejo, de que si mi ropa, que si yo le mandaba quitar la ropa, que si yo le mandaba que no la maquillaran; hubo muchos chismes alrededor, como siempre hay en todas las producciones o las nuevas producciones. Ella, como lo hacían todos los reporteros, ella filtraba todas esas notas, había muchísimas notas en contra mía”, expresó Galilea.

La conductora de 48 años aseguró que nunca hubo una intensión de ser su amiga. Incluso, reveló que llegó a confrontarla luego que se corriera el rumor de que era ella quien filtraba información a la prensa.

“Después de tanto, llegó un momento en que sí la confronté, y ustedes saben que una viene del barrio; yo soy de barrio y en el barrio una aprende a defenderse, y yo siempre me voy a defender, con fama, sin fama, con dinero, sin dinero [...] Hasta que un día le dije: ‘A ver, maestra, o lo arreglamos, o lo arreglamos”, comentó Galilea, quien no dejó en duda que es capaz de defenderse a como dé lugar.

En su versión, Montijo aseguró que Lilí la incitó a golpearla, pero ella no decidió caer en su juego.

“Se me acercaba y me ponía la cara. Me ponía la cara y me decía: ‘Pégame, ándale, pégame’. Y yo me acuerdo que hasta me enterré las uñas [...] y decía: ‘Por favor, Dios mío, me tengo que aguantar, me tengo que aguantar’. Hasta que le dije: ‘No, ¿sabes qué? No voy a caer en tu juego’”, agregó la conductora de “Hoy”.

Aunque no llegaron a cosechar una amistad durante la temporada que trabajaron juntas, con el tiempo se calmaron los ánimos.

Te puede interesar:

[ Selena Gómez reveló qué hace los días que no se siente bien mentalmente ]