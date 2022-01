Lola Cortés habla acerca del matrimonio

Lola Cortés abrió su corazón para revelar aspectos muy privados de su vida. La artista, quien se ha dejado ver a lo largo de su carrera como una mujer fuerte y reservada, esta vez conversó sobre su nueva relación sentimental con Elías Ajit.

Durante una entrevista con TVyNovelas, Cortés confesó que en esta nueva etapa de su vida se siente muy feliz. Asegurando que su pareja es “su hombre perfecto”, y que con él perdió ese miedo a enamorarse con el que se mantuvo mucho tiempo.

Lola Cortés

“Estaba muy lastimada, con la autoestima en el piso”

“Estaba muy lastimada, con la autoestima en el piso; sentía que era algo que yo no necesitaba y, además, los hombres me tenían miedo. Creo que yo me veía desde un punto de vista catastrófico, pero llegó un hombre que me repuso el alma, sanó mis heridas y me propuso ‘vamos a enamorarnos’ y ahora estamos viviendo juntos, entonces, tengo mucho que agradecer a la vida”, contó.

Asimismo, contó que se conocen desde hace más de tres décadas, y han trabajado juntos, pues él ha sido su coreógrafo. Y la relación ha sido mucho mejor porque sus familias se conocen y se llevan muy bien.

“Me ilusiona muchísimo”

Sin embargo, nunca se habían dado la oportunidad de conocerse en otro plano, hasta que por fin lo decidieron: “Es un hombre muy seguro de sí mismo y yo lo admiro profundamente además es muy culto, educado, talentosísimo, lo conozco muy bien, perfectamente, lo he visto en las buenas y en las malas y él a mí, pero un día me mandó un mensaje en el que me decía: ‘¿Cómo estás? y yo le contesté: ‘Qué te importa’ y me dijo: ‘¿Qué es de tu vida? porque quiero saber qué hacer con la mía’, eso me movió el mundo y le dije: ‘tenemos que hablar’”, relató la exjueza de La Academia.

Y con respecto a llevar la relación a otro nivel, Lolita no se cierra a la posibilidad de una boda, pero indicó que es él quien debe pedirlo: “Me ilusiona muchísimo, incluso mis hijos lo saben muy bien, pero no lo haría con esa necesidad de pedir permiso a la sociedad y anunciar... No, más bien lo pienso como una celebración de amor si es que se da”.

Para finalizar, la artista comentó que a su novio no le molesta para nada su fuerte personalidad, pues es muy centrado: “El no ve en mí una competencia, porque desafortunadamente, me había topado con personas que así lo veían, me decían: ‘¿tú quién eres?’, ¿quién te crees?’ y él sabe quién soy dentro y fuera del escenario”, dijo.