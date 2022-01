“Más allá del infierno”: Laura Bozzo promete la segunda parte de su autobiografía

Una orden de captura internacional y diversos líos legales señalada por entre otros delitos amenaza, difamación, discriminación y acoso, son algunos de los dramas personales que vivió en 2021 la presentadroa Laura Bozzo. La famosa de la frase “Qué pase el desgraciado”, ha prometido contar su propia versión de estos dramas en su próxima autobiografía y una nueva bioserie.

En sus redes sociales aseguró que la primera parte de la autobiografía fue un éxito y dio detalles de su próximo proyecto. “Gracias a mi público hispano en USA por haber hecho un éxito de mi libro a través de Amazon. Ahora se viene la segunda parte donde contaré todo parece una película de terror lo que he vivido y no sé cómo pude sobrevivir. Hoy más fuerte que nunca, ¿como lo logré?, se los contaré”

La presentadora peruana regresó al programa “El gordo y la flaca” donde habló de sus problemas judiciales. Bozzo declaró desde Acapulco. “Siempre lo he dicho y este es un mensaje para todo el público, a quienes han pasado situaciones tan dramáticas como las que yo he pasado: lo que no mata, engorda. Esas pruebas que Dios nos dio son para algo mejor, y este año lo arranco con el pie derecho”, expresó.

La famosa habló primeramente de la acusación que enfrentó por parte del gobierno de México por un delito ante el Sistema Fiscal Tributario. Esto motivó una orden de captura en 195 países por parte de la policía internacional Interpol que la obligó a desaparecer de la escena pública por varios meses.

Bozzo Eexplicó que el problema no fue su culpa si no por los contadores. “Fue debido a una triple tributación que ellos hicieron, porque yo mando mi dinero para mis hijas en Estados Unidos, entonces ahí se armó todo un caos. La famosa habló de la acusación por la supuesta venta de una propiedad que estaba embargada por el Sistema de Administración Tributario mexicano.

“Yo he probado que no solamente nunca vendí nada embargado, si no que yo la ofrecí, me la negaron tres veces. Yo fui a registros públicos, investigué, no había ningún embargo, esa casa fue comprada con el dinero de la herencia de mi madre, eso ya se acreditó. También se verificó que yo nunca fui depositaria porque hubo todo un trámite y no había ninguna deuda. Sí hay un saldo que tengo que pagar, estamos en eso”.

La presentadora, quien participó en la primera temporada del reality “Las estrellas bailan en Hoy”, recalcó el éxito de su libro que lanzó en plena pandemia y que recién obtiene buenos resultados en la plataforma Amazon. “Ahora viene la segunda parte, yo pensé que ese era el infierno, pero no, era lo que venía después”, declaró en el programa de Univisión.

Bozzo también ha hablado de su nueva bioserio aunque no dio más detalles. En las redes sociales dio pistas de un nuevo proyecto que aseguró la regresará a la televisión. “Quiero agradecer a mi Virgen de Guadalupe por este nuevo milagro en mi vida regresar a la tele, ya les contaré en lo que andamos con mi manager que debe concretarse esta semana”.