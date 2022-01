North West, hija de Kim Kardashian, posa con costoso atuendo Balenciaga

¡De tal palo, tal astilla! La hija mayor de los famosos Kim Kardashian y Kanye West es considerada una de las niñas mejor vestidas de la farándula. A sus 8 años de edad, su armario colecciona prendas de afamados diseñadores y firmas de moda como Balenciaga y Prada.

Recientemente la primogénita de la socialité dio de qué hablar por un costoso atuendo con el que posó en las redes sociales. Ella lució una camiseta con estampado en tonos rosa y amarillos y unos pantalones de mezclilla anchos de tiro alto con rotos de Balenciaga, según destacó la revista People en español. Su look fue complementado con un sombrero de tela de peluche valorado en poco más de 1.100 dólares.

Desde muy temprana edad, North West ha estado vinculada con la moda. La pequeña cuenta con su propia colección de bolsas de las marcas Dior, Louis Vuitton y Fendi. La niña ha dejado en claro sus gustos y así lo demostró en un pasado video donde se mostró llorando por querer lucir algunos de los vestidos exclusivos que su madre guarda en el armario, así como las elegantes sandalias Prada.

North, quien se estrenó recientemente como celebridad en la plataforma de videos TikTok, almacena una de las codiciadas colecciones de bolsas. Así se pudo ver en un recorrido inprovisado que realizó con sus primas en la mansión de la socialité Kim Kardashian y que pudo ser disfrutado por sus más de tres millones de seguidores en la red sociales.

En el video dio un vistazo a su colección de carteras de las marcas Louis Vuitton, Fendi y Dior. Según el portal Page Six también se pudieron observar diseños de Judith Leiber Couture, uno de los más costosos incluyendo una pequeña bolsa en forma de pizza que está valorada en al menos 5.695 dólares, así como otro bolso con diseño de dona de fresas con un costo de al menos 4.195. También se vio un bolso de carruaje que tiene un costo de 5.695.

North no es la única en el clan Kardashian con un gran gusto por la moda. Stormi, hija de Kylie Jenner y el rapero Travis Scott también se ha destacado por los atuendos costosos y de afamados diseñadores de moda. A sus tres años de edad ya viste de Fendi, tiene su propio bolso de mano Birkin entre otros zapatos costosos y accesorios exclusivos.

El clan Kardashian en pleno se reunió recientemente para la celebración del cumpleaños número 4 de Chicago, hija de Kim y Kanye. El festejo contó con una decoración tan colorida como impresionante, aunque también estuvo llena de polémica ya que el rapero Kanye West reveló que no fue invitado y que, solo logró asistir, tras un contacto con Travis Scott, quien le informó de la dirección y el horario.

“Acabo de llegar a la fiesta de Chi y solo puedo dar gracias a Travis Scott por enviarme la dirección y la hora, y por asegurarme de poder pasar este recuerdo de cumpleaños con mi hija, para estar allí con el resto de la familia”, dijo el rapero y empresario en un video en Instagram.

Según The Sun, una fuente cercana a Kim Kardashian desmintió los comentarios de Kanye y aseguró que la seguridad de la socialité no ha prohibido el contacto con sus cuatro hijos, tal como aseguró. “Ya no puede caminar dentro de su casa sin su permiso, Kim tiene derecho a la privacidad y está tratando de establecer límites saludables”.