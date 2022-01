Rosalía responde ante las críticas de “Hentai”, su nuevo sencillo

Rosalía además de ser una de las cantantes más populares del momento, también se ha convertido en un referente de la moda con una mezcla de estilos que van desde lo urbano hasta lo más elegante con un toque sexy.

Aunque en los últimos meses la intérprete de “Malamente” acaparó las miradas de los internautas al dar a conocer su relación con el cantautor puertorriqueño, Rauw Alejandro; a pocos días de haber iniciado el año desató una gran polémica luego de compartir con sus más de 18 millones de seguidores en Instagram, una adelanto de “Hentai”.

En la pequeña muestra, Rosalía dejó en evidencia que el tema se saldrá por completo del estilo con el que ha marcado tendencia en los últimos años. Además el contenido de su letra no fue bien visto por sus fanáticos por el contenido explícito.

“Hentai” es una de las tantas canciones que formará parte de “Motomami” su próxima producción discográfica, la cual fue descrita por la revista Rolling Stone como un”trabajo innovador y de vanguardia (…), dejándote con más preguntas que respuestas una vez que terminas”.

Aunque aún no hay fecha confirmada para el lanzamiento del nuevo disco. “Hentai” no causado la reacción esperada por la cantante. Incluso, la pequeña parte que dio a conocer fue rechazada rotundamente.

“Te quiero ride, como mi bike. Hazme un tape modo spike. Yo la batí hasta que se montó, segundo es ch*ng*rt*, lo primero Dios”, cantó Rosalía en un video bajo la nieve a través de su cuenta oficial de Instagram.

Rosalía pública otro adelanto de otra canción de 'MOTOMAMI', está vez es turno de 'HENTAI' pic.twitter.com/qcMeSHsGkG — ROSALÍA NEWS (@NewsRosalia) January 16, 2022

Al poco de haberlo publicado, los memes invadieron las redes sociales.

Teo acaba de escuchar la canción "Hentai"de Rosalía pic.twitter.com/O2vb2Khdi4 — Lluís Podall🍻 (@LluisPodall) January 17, 2022

Los fans de Rosalia fingiendo que les gusto el adelanto de Hentai pic.twitter.com/mpIyxW5clL — Tomaz 🏳️‍🌈🌳 (@Tomazrql) January 17, 2022

Sin embargo, la intérprete no tardó en reaccionar a la gran cantidad de críticas que ha recibido el tema. Desde su cuenta de Twitter Rosalía escribió: “Las personas que os está molestando la letra de Hentai ¿estáis bien?”.

Además de lo explícito de su letra, muchos usuarios de las redes han reaccionado por la falta de creatividad y el abrupto cambio de estilo que los llevó a convertirse en seguidores de la cantante española.

Las personas q os está molestando la letra de Hentai estáis bien?? — R O S A L Í A (@rosalia) January 16, 2022

“Dios mío, qué esperpento de canción!!”, “Esto es lo que sale de tu boca cuando no tienes nada en la cabeza”, “Con el talento que tiene esta niña ... , me viene con esto”, “hasta leyendo la letra no entiendas a la Rosalía”, son algunos de los comentarios que dejaron los internautas a través de Youtube.

Aunque se espera que el nuevo disco llegue al mercado durante el primer trimestre del año, aparentemente “Hentai” no será la canción favorita de la audiencia.

Te puede interesar: