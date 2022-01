Alfredo Adame tiene problemas con la Justicia por esta razón

El periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, destapó una fuerte información sobre el actor y político, Alfredo Adame. El conductor, aseguró que el intérprete está bajo regimen de presentación ante las autoridades.

Infante informó qué, supuestamente, Adame debe asistir cada dos semanas a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y explicó que el motivo de la falta cometida por el actor sería portación indebida de armas de fuego, por la que tiene libertad condicional.

Alfredo Adame

“Cada quince días va porque tiene una libertad como provisional”

“Alfredo Adame está yendo cada quince días a la Secretaría de la Defensa Nacional a firmar algo por el uso de armas indebidas que él traía. Cada quince días va porque tiene una libertad como provisional ahí, me mandaron las imágenes”, expresó el reportero en el programa vespertino.

Según el Código Penal Federal el actor debe asistir a firmar un acuerdo, ya que dicha falta puede ameritar hasta tres años de cárcel y 360 días de multa. “A quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, se le impondrá prisión de tres meses a tres años o de 180 a 360 días multa y decomiso”, indica la legislación.

Mientras que Diana Golden, exesposa del político, le contó a Gustavo Adolfo que su ex aún no paga la indemnización por la demanda por daño moral que le ganó a Adame. “El ya no puede hablar mal de mí en público porque le sale más caro cada vez, ya por eso cada vez su cuenta es más alta”.

gustavo adolfo infante

“Está metido ya en un problema con el juez”

“Entonces pues él verá. Por mí mejor que hable porque la registradora hace así. Pero él tiene prohibido hablar mal, él no ha pagado nada, él está metido ya en un problema con el juez”, contó en el programa de Infante.

Hay que recordar que hace unos días, Adame rindió fuertes declaraciones con respecto a la relación con sus hijos y su ex Mary Paz Banquells: “No hay relación, no son mis hijos y no hay ninguna relación. No son mis hijos, no llevan mi sangre. Los desconozco totalmente y los desheredé desde hace un año. Así no es mi sangre”, expresó.

“Precisamente ahorita ya en febrero empiezo a cerrar ese asunto. Ya estamos divorciados, ya sólo queda la división de bienes, que no le toca nada porque estamos casados por bienes separados y ella nunca puso un peso partido por la mitad y lo de la pensión arreglarlo”, expresó el político.