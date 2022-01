‘Halo’ de Beyoncé cumple 13 años de su lanzamiento

La canción ‘Halo’ de Beyoncé fue lanzada como sencillo en 2009, y se desprende de su tercer disco, ‘I Am... Sasha Fierce’, que salió a la venta a finales de 2008. Es una de las baladas más poderosas de la cantante, pues el tema con su letra que habla de un angelical llega completamente al corazón de quienes la escuchan.

New York Radio FM Una Suave Emoción de Amor Halo Canta #Beyonce New York Radio pic.twitter.com/1czswhrcNX — New York Radio FM (@newyorkradiofm) December 26, 2021

El videoclip fue dirigido por Philip Andelman, se comercializó el 23 de diciembre de 2008. En él, el actor estadounidense Michael Ealy aparece y se muestra en una relación ficticia con Beyoncé y Ealy.

Tiempo después una versión alterna se filtró en internet en mayo de 2010, en ella se muestra a Ealy escapando de la policía a través de un bosque. La primera versión del video ocupó la posición 79 en la lista Notariado: La cuenta regresiva de los 100 mejores vídeos de 2009 del canal Black Entertainment Television.

Se añadió a la lista de canciones de la gira mundial de Beyoncé ‘I Am... Tour’, la cual promovía su álbum ‘I Am... Sasha Fierce’. La pista se interpretaba al final del concierto; después de que la canción ‘Single Ladies (Put a Ring on It)’ terminaba ella comenzaba con ‘Halo’. En su acto, Beyoncé comenzaba a cantarla en el escenario, pero después ella descendía de él y saludaba al público en las primeras filas.

El tema ganó el premio a la Mejor Canción en los MTV Europe Music Awards, recibió el premio Grammy a la “Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina” en 2010 y recibió una nominación a la grabación del año en dichos premios.

En Brasil, Eslovaquia y Noruega alcanzó el primer lugar, y logró llegar al quinto puesto en varios países, incluyendo Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos. Con estacanción, Beyoncé consiguió tener la mayor cantidad de sencillos en el Top 10 en la lista Hot 100 que cualquier otra artista femenina, en la década de los años 2000.