Kim Cattrall y su reacción a nuevas críticas de la película ‘And Just Like That’

Cuando la actriz Kim Cattral se negó a volver a interpretar al personaje más controversial de la serie de HBO, Sex and the city, llovieron las críticas pero también las súplicas de quienes deseaban volver a verla junto a sus tres mejores amigas. Ahora, la famosa ha sido elogiada por quienes consideran que fue una sabia decisión.

Esto se evidenció en un reciente comentario en Twitter por parte de un fanático de la serie quien respaldó su ausencia en And Just Like That. “Muy orgulloso de Kim Cattrall por saltarse el reinicio de S&TC y hacer @HIMYFonHulu. Ella es maravillosa al igual que Hillary Duff”, expresó el admirador aludiendo a la serie How I Met Your Father.

La actriz no dudó en darle “like” al comentario, en señal de aprobación. Actualmente Cattrall es la narradora encargada de cada episodio, uan labor que estuvo en manos del recientemente fallecido Bob Saget, durante la temporada de How I Met Your Mother. La actriz interpreta la futura versión del personaje de Hillary Duff, “Sophie”.

En el año 2050, ella le narra a su hijo la historia de cómo conoció a su padre. Aunque él conoce en que conoce la historia, Sophie elige recitar la versión más larga y detallada. Esta historia trata sobre el viaje, no sobre el destino”, le insiste a su hijo mientras recuerda un montón de momentos e historias dramáticas.

“Siempre fue la intención , y honestamente una vez que eligimos a Kim Cattral nos hizo redoblar la apuesta. No puedes tener a Kim Cattrall y no mostrarla, sería un desperdicio”, exclamó Elizabeth Berger, la cocreadora de la serie a TV LINE sobre la decisión de tener a Kim ante las cámaras y no como una narraradora omnisciente.

“And Just Like That” se estrenó en diciembre de 2021 a través de HBO Max. Esta vez , las tres amigas Miranda, Charlotte y Carrie se reencontraron para vivir su amistad ahora en una etapa de sus vidas, mucho más complicada y compleja: los 50. Pero los primeros capítulos no ha sido bien recibidos por el público mientras además del escandaloso conflicto con uno de sus personajes estelares, Chris Noth, quien interpreta a Mr. Big.

El actor, quien hace de pareja de Sara Jessica Parker en la serie, fue acusado de haber abusado sexualmente de tres mujeres, una polémica que ameritó su eliminación en el esperado final de la serie. Aunque su personaje muere de un infarto en los primeros capítulos, su reaparición en el desenlace finalmente fue calcelada, según detalló Cosmopolitan.

Sus compañeras de reparto expresaron su rechazo al comportamiento del actor y se solidarizaron con las víctimas, mientras que las negociaciones del actor para una segunda temporada de “And Just Like That” quedaron suspendidas tras el escándalo. Incluso la producción estaría reconsiderando la segunda parte de esta secuela.