Laura Flores: “Me tienen que quitar una parte de la rodilla; como mujer biónica voy a quedar”

Laura Flores estuvo hablando sobre aspectos de su vida personal, en especifíco, acerca de su salud. Y contó que lamentablemente, en un par de años deberá ingresar a quirófano para tratarse de una vieja molestia.

La guapa rubia reveló que con el paso del tiempo se está empeorando un padecimiento que tiene en una de sus rodillas, y la única solución a su estado es una operación. La actriz y conductora de tv bromeó diciendo que en unos años será una “mujer biónica”.

Durante un entrevista para el programa Sale el sol, reveló la gravedad de la lesión que sufrió hace unos 14 años, pues luego de haber tenido una ruptura de ligamentos, comenzó a sentir molestias en su rodilla.

Laura Flores

“Estoy desarrollando una artritis en esa rodilla”

“Tengo un problema muy serio en la rodilla, ¡muy serio! Me operaron del ligamento cruzado, se me rompió hace muchos años, en el 2008. Mi rodilla, con tanto ejercicio que he hecho, y como nunca dejé de correr, ya está hueso con hueso, o sea, no hay cartílago, entonces estoy desarrollando una artritis en esa rodilla”, dijo.

Flores de 58 años explicó que los doctores le hicieron algunas recomendaciones para poder contrarrestar su padecimiento, como mantener un bajo peso para que su rodilla no tenga mucho impacto.

“Con el escaso cartílago que me queda lo ideal es que yo esté más delgada. No porque yo este gorda sino porque entre más delgado este el individuo, menos presión tiene la rodilla”, indicó la artista.

“Me van a tener que poner una rodilla biónica, una reposición de rodilla”

Pero esto será solo por un par de años, pues el desgaste del cartílago es inminente y necesita que se cambie la sección dañada por una pieza de titanio. Laura confesó que ya está preparada mentalmente para el procedimiento que será en unos dos años.

“No ahorita, como en un par de años. Una parte de mi rodilla me la tienen que quitar y ponerme una parte de titanio, o sea como mujer biónica voy a quedar. Me van a tener que poner una rodilla biónica, una reposición de rodilla”, agregó.

Hay que recordar que la actriz atravesó un complicado momento con su salud, tras un contagio de Covid, el pasado mes de septiembre. La famosa actriz de telenovelas, aseguró que fue gracias a la vacuna que ella pudo superar el coronavirus. Pues al momento de presentarse su contagio, ya ella había recibido las dos dosis del medicamento.

“El miedo siempre está presente”

“Fue como si me cayera un balde de agua helada. Fue una impresión muy fuerte porque uno siempre tiene la idea de que no te pasará nada. Me preocupé muchísimo y me dio mucho nervio. Ya que pese a que estoy vacunada, uno no sabe si se pondrá mal o no. A pesar de toda la información que uno tiene, el miedo siempre está presente, y eso no es bueno porque te baja las defensas”, dijo en entrevista al medio TvyNovelas.

Flores contó que por suerte sus síntomas fueron los comunes: pérdida de olfato y gusto, presión en el pecho y congestión nasal. No presentó fiebres altas, pero el dolor muscular provocó que una operación de hace años le comenzara a doler.

“Yo tengo una rodilla operada que tiene unos clavos, y cuando me dio Covid sentí un dolor en la rodilla de muerte. Y no estaba haciendo ningún tipo de actividad porque estaba guardando reposo. Luego de salir negativa, la rodilla me seguía doliendo y he tenido que usar rodilleras e ir al médico”, comentó, en ese entonces.