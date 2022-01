Maribel Guardia contó que sufrió de perdida de memoria por el Covid: “veía un vaso y no le podía decir vaso”

Maribel Guardia es una de las celebridades que se han contagiado de Covid-19, y no solo eso, sino que ha tenido que enfrentarlo en dos ocasiones. Sobre ello estuvo hablando la guapa actriz y cantante, quien reveló que su padecimiento no terminó al superar la enfermedad.

Guardia explicó que la segunda vez que se contagió no sufrió mucho como en una primera instancia, pero las secuelas que le había dejado haber sufrido el virus es lo que más alarmó a la artista mexicana. Así lo estuvo contando en entrevista que reseñó el diario El Universal, México.

Maribel Guardia

“Fue muy duro”

“Me empezó con frío en los pies, como que me lloraban los ojos y ya al tercer día como que amanecí mormada, me fui a hacer la prueba y salió positiva, para esto, mi nuera se había sentido mal, traía tos y total que todos salieron contagiados. Fue por una de mis muchachas que también están vacunadas, gracias a Dios; ella fue la que nos contagió”, contó en entrevista.

Fue en su primer contagio, hace un año, cuando la celebridad notó que empezó a tener varios problemas, como perdida de cabello, y el más grave, pues afectaba su carrera profesional, el de pérdida de memoria.

“Me llamaban para programas de esos de juegos de memoria, y yo decía que no porque no daba una, veía un vaso y no le podía decir vaso. Fue muy duro y hablando con los compañeros a muchos les pasó en diferentes áreas. Hay gente que le afecta al corazón o que un año después le pasaron cosas feas en temas de salud”, señaló.

“Se me caía mucho el cabello”

Maribel ha ido superando poco a poco esa secuela, pues es primordial en su profesión tener buena memoria para memorizar libretos. También contó que la debilidad en su cabello la ha ido tratando para que se vuelva a fortalecer.

“Se me caía mucho el cabello, además lo traía muy opaco, fue muy duro, apenas se me está recuperando”, detalló. Por fortuna, este lunes anunció que ya superó su segundo contagio, y puede volver a sus labores.

“Le avisé al ‘Güero’ Castro y súper amable me dijo: ‘no te preocupes, gracias a Dios la novela no está al aire’, y han sido muy cuidadosos. Todos los lunes nos hacen pruebas y en esos días le hicieron pruebas de PCR a todos porque es más fidedigna. Además, las chicas de maquillaje y peinado siempre te arreglan con tapabocas y careta, gracias a eso estamos protegidos un poco más, pero no exentos”.