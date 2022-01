‘Melancólicos Anónimos’, lo nuevo de Sebastián Yatra

El video de ‘Melancólicos Anónimos’ inicia con Sebastián Yatra acostado en la cama mientras un anuncio en la televisión protagonizado por la actriz Itziar Castro, quien también es productora y poeta, le invita a ser escuchado por el desamor que vive.

Este no duda en llamar de inmediato para pedir ayuda, pero un sinfín de imágenes del amor del pasado comienzan a llenar el audiovisual con una confesión de todo lo que quedó pendiente por hacer y de cómo no la ha podido olvidar.

La trama se traslada tres meses después en la que se supone los avances en la terapia comienzan a dar sus frutos, pero todavía hay muchas cosas atadas que no le dejan seguir adelante. Una fiesta con muchas personas es el siguiente escenario en el que un nuevo amor le flecha el corazón y se da la oportunidad de comenzar de nuevo.

Sin embargo, el amor por su ex es tan fuerte que a pesar de esto la sigue recordando y, por ende, doliendo. Yatra termina en una piscina en la que se deja caer, poniéndole fin a la historia del videoclip.

El clip, dirigido Joaquín Cambre y Alexan Sarikamichian, publicado en la plataforma del YouTube ya supera las 700 mil reproducciones y le acompañan unas 93 mil manitas arriba junto a miles de comentarios de parte de sus seguidores quienes han manifestado identificarse con cada palabra de la letra.

“Hermosa canción, me hizo llorar porque estoy pasando por esto y he estado decaída mucho tiempo por él, pero hoy, al escuchar esta canción, creo que aprendí y entendí lo siguiente: ‘Antes pensaba que nunca iba a superarla, pero todas las historias se acaban, y aunque tienen final, no hay porque olvidarlas’. Muchas gracias, siento que a partir de hoy las cosas serán muy diferente. Gracias por ayudarme en mi proceso de sanación”.