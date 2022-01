OV7 anuncia que ahora sí habrá gira musical pero todavía no hay fecha concreta de inicio

La banda OV7 informó por medio de sus redes sociales que su gira musical se reanudará muy pronto. No obstante, todavía no hay fechas definidas para los conciertos del tour. Ocesa difundió el anuncio por medio de las redes sociales y el comunicado de prensa menciona que “el tour que promete ser histórico” ya está en pláticas para reanudarse. De la misma manera, en el escrito también se menciona que OV7 confirma tener una alianza con OCESA SeiTrack y que juntos preparan “otros proyectos artísticos que la agrupación estará anunciando próximamente”.

Cuando las coincidencias son más grandes que las diferencias. ¡Llegó la hora de volver a divertirnos! https://t.co/nrNd7ZsVIB — OV7 (@ov7oficial) January 21, 2022

El comunicado también explica que Lidia, Erika, Mariana, M’Balia, Ari, Kalimba y Óscar han llegado a un acuerdo para “reencontrarse con sus fanáticos”. Por su parte, Octavio Padilla, director de Ocesa SeiTrack comentó en el escrito: “OV7 es sin duda uno de los grupos de pop contemporáneo más importantes de la historia de México”. A esto, OV7 agregó: “Esta gira nació por el anhelo de celebrar nuestras experiencias compartidas entre nosotros y con el público por muchos años”.

Los conflictos internos de OV7 también contribuyeron a que el inicio de la gira se alargara

Como contexto, en 2020, la banda anunció su gira musical llamada “OV7 Treinta”, la cual celebra los 32 años de la agrupación. En ese año se llevó a cabo la venta de boletos pero debido a la pandemia causada por el contagio de Covid-19 se tuvo que posponer. Sin embargo, por lo que comentan los internautas Ocesa y OV7 no les han reembolsado los boletos, algo que los tiene muy enojados. Pues incluso en Twitter existió el hashtag #FraudeOV7OCESA para exigir que les regresaran su dinero.

Es importante mencionar que además de haber pospuesto la gira musical por la pandemia, la banda tuvo problemas internos que no les permitieron hasta ahora ponerse de acuerdo para arrancar con el tour. En abril de 2020 se suponía iba a ser la primera presentación de la famosa agrupación. Por último, los fanáticos de OV7 no parecen estar muy contentos con el anuncio, porque todavía no hay fecha y no les han reembolsado su dinero. Algunos de los comentarios dicen: “Queremos fecha oficial o cancelación #FraudeOV7Ocesa” y “Pues ya den la fecha, porque ya quiero solicitar mi reembolso #FraudeOv7Ocesa y no deseo ir a ese concierto”.