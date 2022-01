Aleida Núñez, ¿a cuánto asciente la fortuna de su nuevo novio Bubba Saulsbury?

Desde comida hecha con oro hasta paseos en camellos. Las excéntricas vacaciones de la actriz Aleida Núñez junto a su nueva pareja, Bubba Saulsbury, motivaron rumores y cuestionamientos en las redes sociales. La famosa ha tenido una amplia lista de pretendientes, pero todos se preguntan quién es el hombre que conquistó el corazón de la mexicana.

Fue a través de una amiga que amnos se conocieron, recordó Aleida en el canal de Youtube de Gustavo Adolfo Infante. La actriz de “Corazón guerrero” y su nuevo galán entonces comenzaron a contactarse y él no dudó en visitarla en México, al mismo tiempo que pensaron en pasar tiempo juntos en una vacaciones para festejar el fin de año.

Aleida Núñez Cortesía TV Notas.

De acuerdo con El Heraldo de México, Charles R Saulsbury “Bubba” tiene 50 años de edad y se desempeña como vicepresidente ejecutivo de estrategias de la empresa Saulsbury Industries, dedicada a la construcción e hidrocarburos. También cuenta con su propia Fundación Bubba, con la que promueve la caza, la pesca y demás actividades al aire libre. El empresario es hijo de Dick Saulsbury, fundador de una empresa ligada a la extracción del petróleo.

Aleida rechazó los comentarios en contra de su nuevo amor, a quien la prensa consideró como un “sugar daddy”. “Ni siquiera lo pusieron como mi novio, como siempre veo información que esté sustentada... no me gustaría hablar al fondo de esto, puedo decir que lo conocí, nos presentó una amiga en común, no por Internet. La pasamos súper bien, nos llevamos increíble y él ha viajado a México varias veces para verme. Es una gran persona, es un buen ser humano. Yo le planifiqué mis planes de viajar a Asia porque después no iba a poder por la telenovela y entonces decidimos irnos juntos. Estuvimos en Emiratos Árabes, Dubai, Abu Dhabi, Capadocia, y todo genial”.

Luego aseguró que se mantienen contenta en esta nueva etapa sentimental. “Es una buena persona. Yo no podría estar con alquien que no me trate bien no solo en el sentido material, si no en el sentido como hombre. Siempre he tratado de evitar personas tóxicas en mi vida... lo admiro, lo respeto y vamos viendo como va avanzando la relación”.

La actriz también dio detalles de su participación en la telenovela Corazón Guerrero de Salvador Mejías. “Mi personaje es Elena, una mujer que va a a estar muy vinculada a unos de los protagonistas que es Chistian de la Campa, voy a tener con él en toda la historia, van a surgir muchas cosas, muchas emociones”, dijo al mismo tiempo que este papel será muy completo ya que cantará y bailará.