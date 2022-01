Angelina Jolie: ¿por qué dicen que es la “musa definitiva” de The Weeknd?

Entre las parejas de celebridades impensables muchos destacarían a la ganadora del Óscar Angelina Jolie y el músico canadiense The Weeknd. Por eso, no pocos quedaron asombrados al saber de los encuentros entre ambos famosos en algún restaurante y aún más, tras escuchar las canciones del último álbum de cantante, Dawn FM, donde habría nuevas pistas de este romance.

“Tienen más cosas en común de lo que la gente pensaría”, expresó una fuente cercana a Us Weekly. Incluso en su nueva producción discográfica se pueden encontrar algunos indicios de esta relación, según agregó. “Angelina y The Weeknd han tenido algunas reuniones pero no hay nada romántico entre ellos, al menos eso es lo que han dicho a sus amigos”.

The Weeknd & Angelina Jolie. The Weeknd insinúa romance con la actriz Angelina Jolie en nuevo álbum 'Dawn FM'. / Foto: Getty Images

El vínculo se dio a través de los hijos de Jolie quienes son fanáticos del ganador del Grammy. “Están locos por él, aman su música, todos se han vuelto bastante amigos y les parece genial que su madre tenga una conexión con The Weeknd”, agregó la fuente citada por la publicación estadounidense. Mientras tanto la ex de Brad Pitt sigue esquivando las preguntas sobre su vida romántica.

Ambos protagonizaron nuevos rumores cuando los fanáticos del cantante especularon sobre la canción “Here We Go… Again” de su disco Dawn FM, y que estaría inspirada en la estrella de “Maléfica”. “Mi nueva chica es una estrella de cine/la amaba bien/hazla gritar como Neve Campbell...pero la hago reír/jura que cura mis pensamientos depresivos/porque niña, ella es una estrella de cine”, canta The Weeknd en su nuevo éxito.

Según la misma fuente de Us Weekly, el cantante estaría haciendo todo lo posible para conquistar a la estrella de cine e impresionarla. “Tanto Angie com Abel le dicen a la gente que solo son amigos pero quienes los conocen piensan que algo romántico está pasando”.

Más adelante una fuente cercana dijo a Hollywood Life: “Abel (nombre real del artista) está muy enamorado de Angelina. Las veces que ha estado con ella ha tenido conversaciones profundas, ya que ambos son personas interesantes y únicas que se sumergen en la seriedad de la vida y realmente disfrutan hacer un cambio”.

The Weeknd también estaría pensando en un proyecto cinematográfico, otra de las pasiones que comparte con la estrella de “Eternals”. Y aunque los rumores crecen cada día, realmente la actriz se ha mostrado más enfocada en su familia en este momento. Desde 2016 además enfrenta un divorcio tormentoso con la también estrella de Hollywood, Brad Pitt, con quien formó una de las parejas más famosas.

“No soy el tipo de persona que toma decisiones como la que tuve que tomar a la ligera. Me costó mucho estar en una posición en la que sentí que tenía que separarme del padre de mis hijos”, dijo la actriz citada por Huffpost.