Bertha Ocaña recordó el último día al lado de su hermano

Octavio Ocaña cumplirá, este próximo 29 de enero, tres meses de fallecido, y tanto su público como sus familiares lo siguen recordando día a día. Como es el caso de su hermana, Bertha Ocaña quien compartió cómo fue el último día que vio al joven actor.

Toda la familia Ocaña ha posteado fotografías y mensajes dedicados a quien le daba vida al personaje de Benito Rivers, en la famosa serie de televisión Vecinos. Y en una reciente publicación, Bertha publicó en su perfil de Instagram, que la última vez que compartió con su hermano fue dos días antes de su lamentable muerte.

Bertha Ocaña

Bertha y su hermano se vieron por el día de su cumpleaños, según contó la joven. El actor de 22 años, quiso festejar a su hermana con una noche de películas en su casa: “Mi hermano me pidió que fuéramos a su casa el resto del día a estar con él y terminar de celebrar mi día”

“Ese fue el último día que dormimos juntos sin saber que así sería”

“Comimos y comenzó a hacer palomitas, puso su Netflix y escogió una película que recuerdo estaba muy interesante, pero más o menos a la mitad de la peli me quedé dormida y él también”, relató.

El encuntro entre hermanos además contó con la presencia de sus respectivas parejas, y fue la prometida de Octavio, Nerea Godínez quien capturó el momento exacto cuando ambos se quedaron dormidos.

“Cuando terminó la película ya eran casi las 10 de la noche entonces nos paramos, nos despedimos y nos fuimos. Ese fue el último día que vi a mi hermano con vida, ese fue el último día que dormimos juntos sin saber que así sería. Y cuando vi está foto, que fue ya hace tiempo, anhelaba con todo mi ser regresar el tiempo, volver a ese momento donde estábamos dormidos y me hubiera encantado abrazarlo más fuerte, llenarlo de besos, decirle que tuve al mejor hermano del mundo”, agregó.

“Tengo un nuevo proyecto”

También, hace unos días se conoció que en una de las últimas entrevistas de Octavio Ocaña, para el programa De primera mano, reveló que dentro de sus planes para este nuevo año estaba debutar en el mundo del Stand Up.

El tabasqueño tenía una rutina que había escrito durante varios meses, además tenía planes de colaborar en un nuevo proyecto y continuar en las próximas temporadas de Vecinos: ”Tengo un nuevo proyecto. Todavía no se los puedo comentar, desgraciadamente, hasta que me autoricen. Estoy haciendo también un Stand Up que estamos escribiendo igual, pero vamos a ver las presentaciones obviamente para el año que viene”, mencionó.