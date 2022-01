Emma Roberts y Garrett Hedlund terminan su relación

De acuerdo con la revista People, Emma Roberts y Garrett Hedlund le pusieron fin a su relación que iniciaron en 2019. People confirmó el hecho debido a que múltiples fuentes le contaron al medio que la pareja terminó su noviazgo hace un par de semanas. El motivo de la separación de Roberts y Hedlund es simple, ellos finalizaron su relación debido a que habían tenido meses difíciles y aunque trataron de arreglarlo, no funcionó.

La fuente contó a la revista lo siguiente: “Es triste y ellos están tratando de hacer su mejor esfuerzo para criar a su hijo en co-paternidad, no ha sido fácil”. Cabe destacar que Emma Roberts y Garrett Hedlund tuvieron un bebé juntos en diciembre de 2020. Rhodes Robert Hedlund es el hijo varón de la ex pareja y cumplió un año de vida en diciembre de 2021. Es por ello que la decisión de separarse tuvo que haber sido más difícil por su bebé.

La ex pareja de Hollywood criará a su bebé en co-paternidad

Según People la separación se dio después de la primera fiesta de cumpleaños de Rhodes, de la cual Emma Roberts subió fotos a Instagram. La temática de la celebración número uno de su hijo fue de vaqueros y aunque a ella se le nota muy feliz no sale en ninguna foto posando con su ex pareja. Es importante mencionar que antes de tener al bebé la pareja no lo tenía planeado, no obstante, al enterarse del embarazo Roberts y Hedlund decidieron criar a su hijo juntos.

Mientras que Emma y Garrett fueron novios compartieron muy pocas fotografías juntos, aunque en las cuales salen juntos se les notaba muy felices. Emma Roberts es conocida por su larga trayectoria en el cine y también por ser sobrina de Julia Robert. Antes de haber tenido una relación con Hedlund, Emma tuvo una larga relación con el actor Evan Peters pero tampoco prosperó.