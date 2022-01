Quién es Machine Gun Kelly, el prometido de Megan Fox

No hay alfombra roja donde Megan Fox y su novio Machine Gun Kelly no acaparen las miradas. Sus llamativos atuendos pero también los gestos incluso considerados por muchos como macabros y con los se suelen demostrar su amor, los hace ser considerados una de las parejas más excéntricas de Hollywood.

El rapero, cuyo nombre verdadero es Colson Baker, llegó a confesar que el anillo que entregó a su amada es tan costoso como peculiar: está hecho con bandas que en realidad son espinas, con la finalidad de que se claven en la piel y causen dolor en caso de que decida quitárselo alguna vez.

Megan y Machine se conocieron en el set de “Midnight In The Switchgrass”, en 2020, cuando la actriz apenas superaba la separación del también actor Brian Austin Green con quien estuvo casada casi una década. Los dos comenzaron a llamar la atención con contenido insinuante en las redes sociales como aquel video desnudos y en el baño en medio de pétalos de rosas mientras la pareja se pintaba las uñas.

Colson Baker, quien años más tarde adoptó el nombre artístico del criminal y ladrón de bancos Machine Gun Kelly. Comenzó su carrera musical cuando apenas era un adolescente, con el álbum llamado “Lace Up”, con los sencillos Wild Boy”, “Invincible”, “Stereo” y “Hold on (Shut Up)” que rapidamente se posicionaron en las carteleras musicales como Billboard 200.

En 2013 lanzó el álbum Pe$o, con las colaboraciones de Pusha T y Meek Mill. Poco después participó en el video musica de la canción Champions, junto a uno de los raperos más influyente de la época, Puff Daddy. Su nueva producción discográfica General Admission, llevó en 2015 con varios temas que grabó junto a Lzzy Hale, Kid Rock, Leroy Sánchez y Victoria Monét.

El famoso también ha incursionado en el cine con producciones de acción y aventura. Beyond the Lights” fue uno de sus primeros proyectos contribuyendo con la banda sonora. Entre los títulos donde ha tenido participación se destacan The King of Staten Island y Project Power. En la película “Nerve” tuvo el papel del antagonista “Ty”.

Su vida personal no ha estado exenta de drama. Durante sus primeros años de vida vivió en diversos países hasta fijarse en Egipto donde estuvo hasta los cuatro años de edad. Sus padres se divorciaron cuando tenía ya 9 años, y desde entonces no volvió a saber de su madre,quien al igual que su padre era misionera y se dedicaba a viajar por el mundo.

El artista ha sido reservado acerca de su vida familiar pero en julio de 2020 admitió el dolor por la inesperada muerte de su padre. “Tenía planes para el primer aniversario de Hotel Diablo. Ese disco era todo lo que quería decir pero mi padre dio su último aliento esta mañana y nunca había sentido un dolor tan profundo en mi vida”

Su relación con Megan Fox ha sido de las más mediáticas en los últimos años. Al anunciar su compromiso, el músico mostró su lado más romático pero también evidenciaron sus gustos extravagantes de ambos como el consumo de sus propias sangres para sellar el pacto. Además habló del anillo a su amada, una pieza con esmeraldas colombianas confeccionada por Stephen Webster. “Tiene dos bandas magnéticas de espinas que se juntan como dos mitades de una misma alma, formando el oscuro corazón que es nuestro amor”, explicó el artista para Vogue.