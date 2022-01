“Si nos dejan: Martín le dice adiós a Alicia

Los acontecimiento se tornan más emocionantes y tensos en los capítulos culminantes de la telenovela mexicana Si nos dejan, protagonizada por Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas. Los personajes viven una intensa historia de amor pero esta vez le ha tocado despedirse entre lágrimas.

En el episodio número 59, Alicia apareció haciendo sus maletas tras la orden judicial pedida por Sergio (Alexis Ayala). Su madre le ha pedido quedarse pero ella se negó y comenzó a empacar sin mirar hacia atrás. “A menos que renuncies al desastre de tu relación con Martín Guerra, está en tus manos. Sergio no está haciendo todo esto por Miranda, tu marido se está vengando de tí”, le dijo Doña Eva.

Pero el momento es interrumpido por Martín quien con cara nerviosa le expresó a Alicia. “Vengo a decirte adiós”. El protagonista ha decidido ceder ante los reclamos de Doña Eva y alejarse para evitarle problemas a ella y sus hijos, aunque esto implique un duro golpe para Alicia.

“Me voy de tu vida Alicia y como si fuera de viaje, me voy directo al infierno”. Ella le pidió explicaciones y él afectado, le contestó: No puedo, no pienso ser el responsable de que pierdas tu casa, de que tu familia se caiga a pedazos. Yo sé que Sergio te quiere sacar de la casa, te quiere alejar de tu hija, y Miranda te necesita más que nunca”.

Alicia rompió el lágrimas. El momento fue interrumpido por Doña Eva quien aplaudó la decisión de Martín. “El señor Guerrera comprendió que su presencia en la razón de todos nuestros problemas, y vino a decir adiós”. Yuri, hija de Alicia, apoyó la separación y aseguró de esta forma su padre Sergio recapacitaría y las cosas volverían a ser como antes.

“¿Por qué no pueden entender que no voy a volver con Sergio jamás, eso no va a pasar jamás, yo no quiero volver”, dijo Alicia entre lágrimas. Pero Doña Eva se mostró más esperanzada en que su hija conservara su casa mientra llamaba a Miranda. “A lo mejor lo que te hace falta es ver a los ojos a tu hija para que te des cuenta de que lo único que puedes hacer es escoger a tu familia”.

Si nos dejan cuenta la historia de Alicia, una mujer con un matrimonio aparentemente feliz y estable que poco antes de su aniversario número 3 descubre la traición de su esposo con una mujer mucho más joven. En en medio de su drama, inició una amistad con el fotógrafo Martín quien poco a poco gana su corazón y termina ayudándola a recuperar la confianza y el amor en sí misma.

También actúan Susana Dosamantes, Scarlet Gruber y la venezolana Gaby Spanic. Esta última interpreta a Fedora Montelongo, una mujer divorciada con temo a envejecer que consigue el amor en el hijo de su mejor amiga Alicia. Su personaje también aborda el drama de la violencia de género, un flagelo en la sociedad mexicana.