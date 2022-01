“La boda de mi mejor amigo”: qué ha pasado con el elenco a casi 25 años de su estreno

“I Say a Little Prayer”, famosa tema de Aretha Franklin, evoca una de las escenas más populares de la película “La boda de mi mejor amigo”. Fue el preciso momento en el que George (Rupert Everett), mejor amigo y supuesto novio de Julianne (Julia Roberts) anima a todos a cantar en pleno restaurante ante la mirada de su mejor amigo y verdadero amor interpretado por Dermot Mulroney.

La película se estrenó en 1997 fue un éxito de taquilla. No poco quedaron encantados con la historia de la amiga que intenta robarse a su mejor amigo de infancia de su boda con un joven adinerada. A casi 25 años despues, este ha sido el destino de sus principales actores.

Julia Roberts

La actriz Julia Roberts se ha consolidado como una de las mejores pagadas de Hollywood. Cuatro años después de protagonizar esta comedia romántica, la famosa ganó el premio Óscar por su papel en Erin Brockovich, pelícila que además fue galadorda con el Globo de Oro, BAFTA y Critic’s Choice Award.

La estrella se convirtió en madre de gemelos en 2004 y posteriormente en 2007, casada con el director Danny Moder. A su larga y exitosa filmografía se suman Notting Hill (1999), Ocean’s Eleven (2001), Mona Lisa Smile (2003), Eat Pray Love (2010), The Normal Heart (2014) y Ben Is Back (2018).

Dermot Mulroney

El actor, quien dio vida a “Michael O’Neal”, ha sumado exitosos proyectos en su carrera. Entre estos se incluyen Young Guns (1988), Staying Together (1989), Where the Day Takes You (1992), Point of No Return (1993), Angels in the Outfield (1994) The Wedding Date (2005) y August: Osage County (2013). Estya última también fue protagonizada por Julia Robets.

En vida personal, se convirtió en padre en 1999, luego de su matrimonio con la también actriz Catherine Keener. Tras su divorcio en 2007, se relacionó con la fotográfa italiana Tharita Catulle, con quien se casó en 2008 y tuvo dos hijas: Mabel y Sally.

Rupert Everett

Su personaje en La boda de mi mejor amigo fue uno de los más carismáticos. “George Downes”, fue el amigo y falso prometido de Julianne, pero también quien intentó hacerla desistir de su enamoramiento con “Michael”.

Fue precisamnete su actuación en la comedia romántica que le ganó su primera nominación al Globo de Oro, al igual que su participación en “An Ideal Husband” en 1999. Un año después protagonizó en The Next Best Thing como el mejor amigo de Madonna, de quien es un gran amigo. En 2015 se unió a la serie The Musketeers donde dio vida a Philippe Achille. Debutó en Brodway con la obra El espíritu burlón al lado de Angela Lansbury.

Cameron Díaz

Durante la década del 2000 fue considerada la reina de la comedia romántica. Se destacó en películas como Mary (1998), Vanilla Sky (2001), In Her Shoes (2005), The Holiday (2006), Knight and Day (2010), Bad Teacher (2011) y The Other Woman (2014). Finalmente anunció su retiro de la actuación en 2011 y ahora se ha enfocado en la maternidad de su hija Raddix, quien nació en 2019.

La famosa participó en la reunión del elenco original que en 2019 organizó la revista Entertaiment Weekly. “La gente se me acerca y me dice ´la boda de mi mejor amigo´. Es solo este sentimiento de alegría que se desprende de ellos, lo aprecio mucho” dij la actriz.