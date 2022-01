Cómo conocí a tu padre ya tiene fecha de estreno en México

Una de las series más esperadas de este año es Cómo conocí a tu padre (How I Met Your Father), la cual se estrenó hace unos días en Estados Unidos, pero que aún no sabáimos donde la podríamos ver en México.

La historia que está basada en la exitosa serie de Cómo conocí a tu madre, y que es protagonizada por Hilary Duff, podrá ser vista a través de Star+, a partir del 9 de marzo.

¿Qué veremos en Cómo conocí a tu padre?

En un futuro cercano, Sophie (Hilary Duff) le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre: una historia que nos catapulta de regreso al año 2021, donde Sophie y su muy unido grupo de amigos están tratando de averiguar quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas.

Escrita por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, “How I Met Your Father” cuenta con la producción ejecutiva de Aptaker, Berger, Carter Bays, Craig Thomas, Pam Fryman y Adam Londy y es una producción de 20th Television.

La serie está protagonizada por Hilary Duff, Christopher Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma, con las participaciones especiales de Kim Cattrall, Daniel Augustin, Ashley Reyes y Josh Peck.