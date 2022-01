El dúo que estrena sencillo, Kalimba y Gala Montes, cuentan cómo se conocieron

Kalimba y Gala Montes se unieron para lanzar un sencillo titulado ‘Cínico’, una canción a ritmo de “cumbiatón”. Los artistas no habían tenido la oportunidad de conocerse y durante una entrevista con Infobae México contaron los detalles.

Ambos cantantes coincidieron en que la colaboración los hizo sentir muy felices, y explicaron además por qué eligieron ese género. Y es que la fusión de cumbia y urbano les parece la más ideal para llegar más a la audiencia.

Fue en el reallity show ‘¿Quiénes la máscara?’, en el cual se apoderaron del primero y segundo lugar, que los artistas se conocieron. Y tuvieron la idea de hacer una colaboración para la canción, la cual trata acerca de un tema muy común.

Kalimba y Gala Montes

“Sí he conocido muchos hombres muy cínicos”

“Sí he conocido muchos hombres muy cínicos, entonces me identifiqué mucho con la canción y justo lo que intenté transmitir en el versito que tuve, es que a veces los hombres se meten en relaciones y no quieren estar ahí y le andan tirando el perro a medio mundo y luego es la culpa de la mujer”, expresó la también actriz y cantante de 21 años.

Además, Gala indicó que con este tema musical no buscan normalizar este tipo de situaciones: “Sí he conocido a muchos hombres así de cínicos y tampoco queremos fomentarlo con esta canción, digamos, más bien reírnos de eso y como dijo Kalimba, es como decir ‘los estamos viendo, los estamos checando, aquí los tenemos bien ubicados’”, dijo.

También aprovechó para enviarles un mensaje a los caballeros acerca de este tipo de comportamientos: “Les diría que hay que ser congruentes con lo que uno piensa, dice y hace. Si una de esas cosas no ‘macha’ con otra, no tenemos muy claro a dónde vamos ni de dónde venimos”, sentenció.

“En el programa nos conocimos un poquito más”

Mientras que Kalimba toma la canción con para un rato de disfrute y diversión, haciendo referencia a las relaciones “tóxicas”: “Realmente la letra es muy divertida, es basada en algo que sí existe, obviamente, pero no con la intención de decir ‘así lo vivimos o lo aplaudimos’ sino, es una letra que va de acuerdo con un género que también es muy popular, un género muy de barrio, queremos con la base tan bailable queríamos tocar un tema así, yo creo que las canciones de cumbia tienen este tipo de temas, que hablan un poquito más irreverente de las relaciones, por ser un género tan popular”, expresó.

El integrante de OV7, explicó que ya conocía a Gala, pero no fue sino hasta el concurso de Televisa que pensaron en el dueto: “Galita y yo ya nos habíamos visto antes, habíamos cruzado palabras, abrazos. En el programa nos conocimos un poquito más… A partir de ahí, de la invitación y de ponernos de acuerdo para sacar este sencillo ya llevamos tres semanas conociéndonos un montón, estoy más que honrado de conocer a Gala es una mujer espectacular”, dijo.

Para finalizar, Kalimba le dijo al medio que la canción es un agradecimiento a las personas que los apoyaron en el rellity: ″Es una canción divertida, la verdad es que no todas las canciones tienen un mensaje, hay baladas, hay canciones de amor, hay canciones que están pensadas… a través de los personajes que tuvimos, el mensaje es haz las cosas con grandeza, entrégate, diviértete, ama mucho y agradece, porque la canción es un agradecimiento a las personas que apoyaron el programa, que nos apoyaron, tanto a ‘Gitana’ como a ‘Apache’, si hubiera un mensaje sería ‘muchas gracias’, pero al final es una cumbia para gozar y bailar”, finalizó.