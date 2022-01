Kalimba y Gala Montes estrenan ‘Cínico’, la colaboración que surgió de ‘¿Quién es la máscara?’

La canción ‘Cínico’ de Kalimba y Gala Montes en un inicio, Kalimba la tenía pensada para su disco 6PM que saldrá a la luz en abril de este año, pero estaba buscando una colaboración y justo coincidió con las grabaciones del programa ¿Quién es la máscara?. Por lo tanto, tuvo que ponerla en pausa, pero en la final del show antes mencionado, Kalimba escuchó a Gala Montes y se enamoró de su voz, cabe recalcar que el desconocía quién se encontraba debajo de la máscara, pero la voz y su personalidad lo cautivaron y fue ahí como surgió la colaboración.

Kalimba y Gala Montes. Kalimba y Gala Montes estrenan su nuevo sencillo titulado ‘Cínico’. / Foto: Cortesía (Universal Music)

Publimetro tuvo la oportunidad de entrevistar a Kalimba y nos reveló que le mostró la canción y le recalcó que si no le gustaba podían hacer otra, porque él quería que Gala participara en su nuevo álbum pero a Gala le fascinó y cuatro días después de la final de ¿Quién es la máscara? grabaron la canción y diez días después rodaron el video musical. “La votación de ‘¿Quién es la máscara?’ es en vivo, nosotros grabamos dos versiones, yo gané y perdí en el show, Gala escribió su parte de la canción porque yo le dije ‘Yo quiero que la canción sea tuya’”.

Escucha ‘Cínico’ de Kalimba y Gala Montes:

Kalimba reveló que desde que se encontraba en el show, muchas personas mostraron interés en que Apache y Gitana colaborarán en una canción y el sencillo fue un regalo para los fans, “Nosotros teníamos planeado estrenar la canción el 14 de enero pero la adelantamos para el 13 porque los fans estuvieron muy insistentes y la disquera se portó increíble”.

Por otro lado, agregó que Gala tiene una postura muy firme acerca del feminismo real, que es el amor a la parte femenina del mundo, el amor y el respeto y que la mujer es igual al hombre y le dijo: “Yo quiero romper con la idea de que echar a dos mujeres a pelear por un hombre es un deporte mexicano, hay que echarle la culpa a quien la tiene”, añadió que él no tiene la intención de que la canción sea un mensaje, que simplemente es una cumbia para bailar, pero si se queda un mensaje sería “La culpa fue de él, no de ellas”.

Kalimba y Gala Montes. Kalimba y Gala Montes estrenan su nuevo sencillo titulado ‘Cínico’. / Foto: Cortesía (Universal Music)

Kalimba contó que el video musical lo grabó en el antro de su amigo y en la final de ¿Quién es la máscara? le escribió y le dijo: “En 10 minutos te vas a enterar que tú amigo está en la final del programa pero no sé si voy a ganar o no y me gustaría que me prestaras tu antro para grabar un video”, mencionó que la mayoría de los bailarines que aparecieron en ‘Cínico’ los conoció en Jesucristo Súper Estrella y en otros de sus videos musicales.

Kalimba y Gala Montes. Kalimba y Gala Montes estrenan su nuevo sencillo titulado ‘Cínico’. / Foto: Cortesía (Universal Music)

El cantante reveló que en abril comienza su gira pero ahorita se encuentra con los ensayos de José El Soñador, y el estreno será el 10 de febrero. “Termina la obra el 27 de marzo y arrancando abril comenzamos, en marzo soltaremos las fechas y lugares confirmados”, finalizó diciendo que le hizo la invitación a Gala para acompañarlo en cualquiera de las fechas de su gira.

Ve el video oficial para ‘Cínico’ de Kalimba y Gala Montes: